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Кина не убудет: неофициальный Голливуд вернется в прокат 15 мая

Сети рассчитывают снова ставить вторую «Дюну», но не везде
Фото: Global Look Press/Warner Bros
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Зарубежные новинки параллельного проката предварительно вернутся на российские экраны 15 мая, узнали «Известия» в столичных кинозалах. Пока точно обещают продолжить показы второй «Дюны» и добавить свежих «Претендентов» с Зендеей. Возможно, появление «Охотников за привидениями» и «Годзиллы и Конга». Кое-где можно найти июньские планы на вторую «Головоломку» и «Гарфилда». Но некоторые новинки, возможно, до России так и не дойдут — «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом в их числе.

Каникулы Голливуда

Хотя ряд изданий писали, что «антипиратские каникулы» продлятся до 12 мая включительно (поговаривали даже, что они не закончатся никогда), некоторые столичные кинотеатры сказали «Известиям», что неофициальный Голливуд ждать в кино как минимум до 15 мая точно не стоит. Акцию изначально предложила Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) как договоренность о добровольном отказе от параллельного проката.

— Это уже, наверное, третий или четвертый заход, когда мы пытаемся призвать кинотеатры к тому, чтобы они дали зеленый свет российскому контенту. Уверен, что мы будем повторять подобные акции снова. Есть слабая надежда, что кинопроизводители перестанут бояться выпускать кассовые фильмы в летний сезон и мы сможем через несколько лет обходиться чисто российским контентом, — сказал «Известиям» глава АВК Алексей Воронков.

В «Киномакс» в ТЦ «Мозаика» «Известиям» сказали, что у них «Дюна» прервалась в прокате неделю назад, а иностранные фильмы где-то до 12–15 мая показываться не будут. Да и возвращение хита с Тимоти Шаламе и Зендеей под вопросом. В целом горизонт планирования в кинотеатрах, практикующих параллельный прокат, зыбок, поэтому расписание американских релизов сильно рознится от сети к сети. Например, в «Пяти звездах на Павелецкой» сказали, что вторая часть «Дюны» не вернется вообще, а ответить на вопрос о будущих релизах затруднились.

кинотеатр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Будут ли «Претенденты», не могу сказать, лучше следите за официальным сайтом, — сказали в «Пяти звездах».

У сети «Киномакс» анонс на фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» есть, но билеты пока недоступны, как и сеансы. Есть лишь неопределенная пометка «скоро». А на блокбастер «Годзилла и Конг: Новая империя» в киносети можно найти сеансы 13, 14 и 15 мая. На сайте «Синема Стар» ни намека на неофициальные будущие новинки. Но в кассе кинотеатра сети в ТЦ «Ереван Плаза» сказали, что «Претендентов» в расписании пока нет, что в принципе не отвергает возможность их появления в прокате.

— По четвергам у нас меняется расписание, но пока вообще неизвестно, что будет. Сейчас у нас нет сеансов по предсеансовому обслуживанию. Сейчас акцент больше на российские фильмы. Возможно, будут мультики. Но не «Кунг-фу Панда», ее отменили до 12 или 15 мая, а вернется ли она — неизвестно, — сказали в «Синема Стар» в ТЦ «Ереван Плаза».

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В сети «Киноквартал» обещают «Претендентов» и «Планету обезьян: Новое царство» с 16 мая, а еще там должна появиться «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», но уже с 30 мая. На начало июня предварительно запланирована вторая часть «Головоломки». В афише Prime Cinema в Зюзино тоже ожидается мультфильм — с 25 мая здесь должен появиться «Гарфилд». А снятый с проката официальный релиз Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» обещают запустить одновременно и в кино, и на «Кинопоиске» 13 мая, подтвердили «Известиям» в стриминге.

Чего ожидать

Среди ожидаемых за рубежом релизов есть и те, о которых российские кинотеатры не говорят вообще ничего — вероятно, потому что не вполне ясно, стоит ли игра свеч и пойдет ли на эти ленты народ. Это в том числе и стриминговые новинки: биография Эми Уайнхауз «Обратно во мрак» и двухсерийная «Мятежная Луна» Зака Снайдера. А еще приквел «Тихого места», в оригинале которого в 2018 году сыграла Эмили Блант, и потенциальный суперхит «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом, Джоном Красински, Мэттом Дэймоном и Стивом Кареллом. Сюжет последнего сконцентрируется вокруг девочки по имени Беа, которая заводит дружбу с вымышленными компаньонами-друзьями тех, кто их однажды выдумал, а потом бросил.

На официальные же иностранные релизы билеты можно купить и сейчас во всех опрошенных «Известиями» кинотеатрах — постеры тоже висят у касс и возле залов. Среди них — «Всемирный потоп» с Бенедиктом Камбербэтчем, занявший в минувший уикенд вторую строку рейтинга ЕАИС. Фильм, как и следует из названия, рассказывает про глобальную экокатастрофу — наводнение, в результате которого существование человечества оказывается под угрозой. Также есть билеты на «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн — это психологическая драма о том, как дружба двух молодых матерей терпит кризис после того, как сын одной из них погибает.

Сто лет тому вперёд
Фото: НМГ Студия

Но доступных сеансов на них очень мало. Например, в «Пять звезд на Павелецкой» на момент написания статьи 9 мая всего по одному-два сеанса на «Материнский инстинкт», «Меч короля», «Зло не существует» и «Память». Да и общая посещаемость за прошедший уикенд упала. Несмотря на кассовый успех золотого трио — «Ста лет тому вперед», «Всемирного потопа» и «Летучего корабля», зрительская явка оказалась одной из наиболее низких за весь год. На фильм-катастрофу с Бенедиктом Камбербэтчем за минувший уикенд пришло 50 тыс. человек, на сказку Ильи Учителя — 57 тыс.

— Эти две недели были, наверное, одни из самых маленьких по сборам. Они были хуже, чем в аналогичном периоде 2023 года. Так что коммерчески действительно результаты акции оказались ниже ожиданий, — отметил Алексей Воронков.

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По его словам, российского контента в сезон (октябрь–март) в принципе достаточно, чтобы кинотеатры отрабатывали свою норму в 4 млрд в месяц. Но летний период, конечно, всё еще остается пустым. В это время отечественных блокбастеров такого уровня пока не ожидается — кинотеатральный рынок в России будет держаться на холдоверах и, по возможности, на параллельном прокате.

Тем не менее можно сделать небольшую ставку на российские релизы с узнаваемым звездным составом. В июне выйдет третья часть франшизы «Непослушник» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко, а также «Тур с Иванушками» с Агатой Муцениеце и Романом Курцыным. В июле же ожидается комедия «Кореша» с Никитой Кологривым, Глебом Калюжным и Настасьей Самбурской.

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