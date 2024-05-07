Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом

Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять из Москвы в Сочи в июне–августе до 167 рейсов в неделю и 24 рейсов в сутки. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила во вторник, 7 мая.

«Это на 23% больше, чем в летние месяцы прошлого года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе авиаперевозчика напомнили, что в I квартале текущего года авиаперевозки «Аэрофлота» между Москвой и Сочи выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За первые три месяца текущего года было перевезено более 358 тыс. пассажиров.

Авиакомпания также предлагает прямые рейсы в Сочи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска, уточняется на сайте kp.ru.

26 апреля в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что авиакомпаниям необходимо скорректировать ценообразование для обеспечения доступности авиаперевозок.

Ранее в тот же день сообщалось, что депутаты Госдумы обратились в антимонопольную службу с просьбой проверить скачок цен на авиабилеты в экономклассе. За год стоимость выросла более чем на треть. В Минтрансе «Известиям» рассказали, что российские перевозчики применяют динамическое ценообразование, и пассажиры имеют возможность заблаговременно купить более дешевый билет. При этом стоимость удается удерживать благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и программам субсидирования перелетов, добавили в министерстве.