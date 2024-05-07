Фигура умолчания

Китайский лидер Си Цзиньпин с посещения Франции начал свой первый за пять лет визит в Европу. В Париже стороны провели «стратегический» диалог по всему спектру вопросов как двусторонних отношений, так и мировой повестки, включая в первую очередь региональные кризисы. Отдельным пунктом обсуждался украинский, тем более французский президент Эммануэль Макрон обозначил этот вопрос в качестве одного из главных для Пятой республики.

Но для КНР основной всё же была тема укрепления торговых отношений с Францией и ЕС. Именно экономическая повестка переговоров стоит на первом месте в официальных отчетах и комментариях китайских экспертов.

Взаимная заинтересованность стран в выгодной торговле и сотрудничестве в цепочках поставок традиционно рассматривается во внешней политике КНР как ключ к решению основных проблем мировой экономики и безопасности. Поэтому усиление взаимозависимости Китая и Франции в этой области способно, как считают в Пекине, ослабить антикитайские тенденции в ЕС в целом и во Франции в частности.

Это обстоятельство рассматривается в Китае как важный способ решения главной задачи в отношениях с ЕС: укрепление «стратегической автономии» Европы и Франции. Плотное сотрудничество с Пекином поможет Парижу осознать свои реальные интересы, чтобы противостоять экономическому и политическому давлению США на Францию.

Штаты, как известно, требуют от нее и иных стран ЕС присоединиться к американской «стратегии сдерживания» Китая и ограничить сотрудничество с Пекином по капиталовложениям и торговым вопросам. Экономики Китая и Франции теснейшим образом связаны друг с другом, и выполнение таких требований нанесло бы сильнейший ущерб всестороннему развитию этих стран. В настоящее время Китай — крупнейший торговый партнер Франции в Азии, а Пятая республика — третий по величине торговый партнер КНР и третий по величине источник капиталовложений в реальном выражении в ЕС. Китайский рынок играет очень значимую роль в поставках французской сельскохозяйственной продукции из ЕС; на долю Франции приходится около 30% от общего объема импорта КНР самолетов и авиакосмических комплектующих за последние пять лет.

Как была решена главная проблема в двусторонних отношениях — значительный торговый дефицит Франции в торговле с Китаем, — на данный момент неизвестно. Си на трехсторонней встрече с Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что «с точки зрения сравнительных преимуществ или спроса на мировом рынке не существует так называемой «проблемы избыточных производственных мощностей Китая», отклонив фактически претензии ЕС и Макрона в этом вопросе.

Возможно, Франции и КНР удалось достичь неких временных решений и ЕС отложит протекционистские меры в отношении китайского экспорта продукции новых энергетических отраслей, в частности электромобилей, о чем мы скоро узнаем. Но если стороны и далее останутся на своих позициях, то ЕС, видимо, продолжит реализацию в отношениях с Китаем стратегии «снижения риска», которая предусматривает усиление защитных мер в торговле.

Что касается украинского кризиса, то он беспокоит КНР лишь в той мере, в какой создает риски для ее интересов по двум конкретным вопросам: степень влияния на снижение платежеспособности европейского рынка, а следовательно, и на сокращение экспорта республики в Европу, которая остается наряду с США крупнейшим рынком для китайских товаров; и влияние на рост антикитайских сил во внутренней и внешней политике ЕС, для которых нейтральная позиция Пекина в украинском кризисе служит лишь дополнительным, а не главным аргументом в пользу более жесткой позиции в отношении КНР и поддержки США в этом вопросе.

Ни в первом, ни во втором случае украинский кризис не считается главной причиной появления «стратегии сдерживания» Китая со стороны США и антикитайских кругов в ЕС. Эта стратегия — результат ошибочной оценки Западом своих возможностей по восстановлению мировой гегемонии в условиях более успешного экономического развития КНР. Си, как представляется, в ответ на призывы Макрона повлиять на Россию в плане прекращения СВО на западных условиях предъявил китайский план мирного урегулирования. Опираясь на него, глава республики отстаивал нейтральную позицию КНР, которая остается непременным условием успешной посреднической деятельности.

Очевидно, что обсуждение украинского кризиса свелось к обоснованию каждой стороной своих подходов к его решению без всяких видимых результатов. КНР осталась на своей принципиальной позиции. Примечательно, что по итогам переговоров ее председатель подтвердил китайские требования к международной мирной конференции по украинскому кризису: непременное приглашение Москвы и Киева, равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных предложений.

В целом в Пекине хоть и высказывают надежды на дальнейшее развитие китайско-французских и китайско-европейских отношений, но иллюзий в этом вопросе нет. Своеобразной «фигурой умолчания», немым третьим участником переговоров были США, которые жестко противодействуют расширению стратегической автономии Европы.

Не исключено, что визит председателя КНР подтолкнет европейцев подумать, следовать ли за Штатами. Ведь выбор сейчас заключается, как пишет, например, китайский эксперт Сунь Кэцинь, в следующем: «вступить в конфронтацию с КНР и нанести ущерб собственным интересам или совместно с Китаем развивать взаимовыгодное сотрудничество и получать беспроигрышные результаты».

Автор — эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)

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