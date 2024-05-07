Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали на Курильских островах
В районе Курил в акватории Тихого океана зафиксированы подземные толчки. Землетрясение произошло в 28 км от села Крабозаводское.
Сейсмособытие зарегистрировали в 17:08 7 мая. Его магнитуда составила 4,4. В селах Малокурильское и Крабозаводское сила толчков составила до 3 баллов.
ИА SakhalinMedia со ссылкой на МЧС уточняет, что тревога цунами не объявлена. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Ранее, 30 апреля, сообщалось об извержении вулкана Руанг в Индонезии и эвакуации более 12 тыс. человек. На кадрах видно, что над кратером сверкали молнии, а огненно-красные облака лавы и камней поднимались в воздух. Сообщалось, что столб пепла достиг высоты 5 км.