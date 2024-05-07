Точка отсчета

Большой электоральный цикл завершен — избранный с уникальным результатом на пост президента России Владимир Путин вступил в должность. Теперь начинается новый этап политической жизни страны: формирование правительства, администрации главы государства, институтов власти и, самое важное, этап выполнения планов, о которых говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Причем все эти процессы взаимосвязаны, эффективно действующая система — это в первую очередь люди, работающие в ней. Поэтому в ближайшие дни нас ожидает рассмотрение в парламенте кандидатов на должность премьера и, по новому алгоритму, еще и его заместителей и членов кабинета министров. Особое место в этом процессе отведено «Единой России» как правящей партии — она получит дополнительные возможности для продвижения положений народной программы, с которой шла на выборы, и другим политическим силам, представленным в Госдуме.

Перед новой командой президента стоят действительно масштабные задачи, которых, пожалуй, еще не было в новейшей истории России, — за небольшой по историческим меркам промежуток времени качественно во всех сферах изменить облик и саму суть страны. Альтернатив цивилизационному тренду, который, хоть и был заложен исторически, подтолкнули к его интенсификации события последних лет, просто нет, ведь иначе нас ждет то, что в русском языке называется словом «прозябание». Мы в хорошем смысле слова обречены на самостоятельность, на суверенитет, на собственный путь развития с опорой только на свои силы.

С кем президент начнет эту работу, увидим в самое ближайшее время. Многочисленные «утечки» и конспирологические модели лишь показывают, что вопрос «команды Путина» — это не только вопрос аппаратной процедуры, не только список новых начальников, это формирование коллективного образа власти, от которой люди ждут качественного улучшения жизни. Доверие, оказанное главе государства гражданами, отдавшими за него беспрецедентное число голосов, позволяет ему не только продолжить работу на посту президента, но и предложить стране свое видение новой конфигурации системы управления, будь то организационно-структурные или персональные решения. По большому счету, не принципиально, кого назначат на те или иные должности, важно, что этим людям доверяет лидер страны, а Владимиру Путину доверяет народ. У власти, обладающей поддержкой населения, больше возможностей для исполнения своих полномочий, а значит и выше эффективность.

На мартовских выборах, которые стали де-факто референдумом, власть не только получила одобрение своего курса, но и согласие людей на масштабные перемены, цели которых понятны и востребованы подавляющим большинством граждан страны — величие России и достойная жизнь каждого. А кроме того — и это крайне важно — по итогам выборов мы увидели в обществе рост тренда на завершение этапа тревожности и определенной социальной депрессии, который был присущ нам на протяжении последних двух лет, и переориентацию настроений на состояние надежды и уверенности. Надежды на то, что жизнь станет лучше и в социальном, и в материальном, и в ментальном плане. За этапом надежды начинается этап уверенности — строительства нового образа жизни людей и страны. Это и есть главная проекция планов, которые были заявлены во время кампании.

В свою очередь, в основе планов, озвученных Владимиром Путиным, лежат запросы граждан страны. Запросы на рост благосостояния, на крепкую семью, на возможность получить профессию и достойную, хорошо оплачиваемую работу, на здоровье, на комфортную и удобную жизнь, на спокойную старость, на безопасность, на возможности для реализации собственных планов, на заботу, защиту, поддержку и внимание со стороны государства, запрос на сильную страну. Всё это предстоит власти реализовать или, как минимум, начать реализовывать, находясь в коммуникации с гражданами, рассказывая и объясняя этапность и целесообразность шагов, перспективы достижения цели и вовлекая людей в соработничество, борясь с социальным инфантилизмом, к которому мы все, к сожалению, начали привыкать.

Инаугурация, фактически, стала стартом главного этапа построения сильного и долгого государства. Государства, которое отвечает на вызовы, устойчиво к любым стрессам и колебаниям, имеет необходимый запас прочности и эффективные инструменты самокалибровки и обеспечивает главную свою цель: сделать жизнь людей лучше, а страну — процветающей и сильной.

7 мая 2024 года — это знаковая дата, точка отсчета. Следующие шесть лет — очень важный исторический период для России. Достижение целей СВО, технологического и экономического суверенитета, «замещение доходов», которые страна получала в Европе и США, за счет других рынков, развитие отношений со странами Африки, становящейся драйвером мирового экономического роста, — от того, насколько успешно эти задачи будут решены, зависит место и роль России за столом переговоров, на котором будет определяться новый миропорядок. Новая Ялта и новый Потсдам неизбежны.

Автор — глава Фонда развития гражданского общества