Пореченков указал на правильный курс развития России при Путине

Актер Михаил Пореченков заявил, что Россия идет правильным курсом. Об этом во вторник, 7 мая, перед началом инаугурации президента РФ Владимира Путина он рассказал «Известиям».

«Это день замечательный не только для меня, а для всей страны. Страна идет правильным курсом. Президент на месте, президент в порядке. Всё прекрасно», — отметил он.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поблагодарила президента за приглашение на мероприятие.

«Сегодня в честь победы <...> он получает должность президента Российской Федерации, и это очень почетно, празднично», — подчеркнула она.

Хоркина заключила, что гордится Путиным, а находиться на инаугурации для нее является большой честью.

Церемония вступления Путина в должность президента России состоится 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Сначала Путин принесет присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Присутствовать на инаугурации также будут главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.