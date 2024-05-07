Дорожники продолжают подготовку к паводку в ЯНАО

Дорожные службы Ямало-Ненецкого автономного округа продолжают подготовку к паводку — убирают снег за ограждениями и на обочинах, расчищают оголовки и русла водопропускных труб. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает ИА «Ура.ру».

Особое внимание уделяется мостам между Лабытнанги и Харпом, Надымом и Салехардом, а также на подъезде к Аксарке, говорится в Telegram-канале окружного дептранса. В округе сформированы дополнительные бригады, работы ведутся в две смены.

Также рабочие распиливают и пропаривают лед для снижения давления и предотвращения образования заторов во время ледохода. При возникновении ЧС уже подготовлены запасы песка и щебня.

В апреле «Известия» писали, что россияне стали в два раза чаще интересоваться риском подтопления приобретаемых земельных участков, дач и домов. Ранее зонами возможного половодья интересовались не более 20–25% покупателей, в этом году их доля выросла до 50%.