Площадь лесных пожаров в Еврейской автономной области превысила 19 тыс. га

Площадь восьми природных пожаров в Еврейской автономной области (ЕАО) превысила 19 тыс. га, в регионе до сих пор наблюдается сухая и ветреная погода. Об этом 7 мая сообщили ТАСС в территориальном управлении МЧС.

«Всего действует восемь лесных пожаров на общей площади 19 071 га», — отметил собеседник агентства.

По его словам, всего для ликвидации возгораний задействовано 168 человек и 23 единицы техники, в том числе из ЕАО были привлечены 55 человек. В ведомстве уточнили, что не получали сообщений о распространении дыма на населенные пункты области.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась почти до 1 тыс. га. Всего зарегистрировано пять пожаров на общей площади 916 га, из них три действующих и два ликвидированных.

Позднее, 2 мая, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в регионе вводится режим ЧС в лесах регионального характера. Он отметил, что главы Амурского, Солнечного, Хабаровского и Ульчского районов ввели режим ЧС в лесах муниципального характера.