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Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили

ULA: первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС отложен
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Фото: Global Look Press/Joel Kowsky/Nasa
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Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС), который должен был состояться 7 мая в 5:34 мск, отложен по решению компании United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе компании, NASA ведет прямую трансляцию.

«Директор полета от ULA Том Хитер принял решение не продолжать подготовку к полету», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш Twitter).

В свою очередь, в NASA сообщили, что отмена запуска корабля Starliner произошла из-за неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя. Астронавты покинули Starliner.

Менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич на пресс-конференции сообщил, что запуск к МКС первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing может состояться до конца этой недели.

«В ближайшие 24 часа самое важное — изучить всю имеющуюся информацию, понять причины неисправности, проанализировать работу клапанов. После этого мы предпримем следующие шаги и отправимся в полет тогда, когда будем готовы», — добавил он.

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Ранее, 27 апреля, компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с европейским навигационным спутником Galileo.

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