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На площадках «Московской весны» предложат покататься в скейт-парках и сдать нормативы ГТО

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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На 27 площадках фестиваля «Московская весна» посетители смогут сдать облегченные нормативы ГТО, принять участие в бесплатных тренировках в скейтпарках и в спортивном ориентировании. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Желающих принять участие в спортивном ориентировании ждут в сквере у Гольяновского пруда, на Авиационной улице и на улице Адмирала Руднева. Для команд (до 30 человек) организуют эстафету «С ветки - на ветку». Так, участникам нужно будет пройти до следующей точки, прыгая зигзагом через лежащий на земле канат. Будут и другие задания, например, клюшкой загнать шарики в вазон. Между спортивными активностями команды будут отвечать на тематические вопросы о весне.

Нормы ГТО можно будет сдать на 24 окружных площадках «Московской весны» 9 мая. К этому занятию допускаются жители столицы от шести лет. В числе упражнений — жим и махи гири, прыжок в длину, приседания, скручивания на пресс, отжимания, прыжки на скакалке, челночный бег и метание мяча в цель. Девушкам предложат отжаться и поднять гирю не менее 15 раз, мужчинам — не менее 20.

Кроме того, ежедневно на площадках фестиваля проходит состязание на определение «Самого сильного жителя района». Победителя наградят дипломом, медалью, сладким подарком и гостевым визитом в фитнес клуб.

С понедельника по субботу по предварительной записи проводятся занятия в столичных скейт-парках. Тренеры помогают новичкам освоить катание на самокате, а профессионалам — усовершенствовать свои навыки и выполнять трюки. На Площади Революции в рамках фестиваля работает роллердром, где могут кататься дети от 3 лет в сопровождении взрослых.

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