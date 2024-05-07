Рейнджерская схватка: сможет ли Панарин выбить «Каролину» Свечникова

Первый раунд НХЛ прошел без сенсаций: из команд с худшим посевом победил только «Колорадо», который провел неровную регулярку, но всё равно был фаворитом в противостоянии с «Виннипегом». Во втором раунде борьба в парах ожидается гораздо более серьезная. Также мы увидим много дуэлей российских игроков. Самая мощная из них ожидается в серии «Рейнджерс» с «Каролиной». Первую игру Панарин и Шестеркин выиграли у коллектива Орлова, Кузнецова, Свечникова и Кочеткова, но главные события этого противостояния впереди. Подробнее — в материале «Известий».

«Рейнджерс» – «Каролина»

Два года назад ньюйоркцы в остросюжетном стиле на этой же стадии обыграли соперника в семи матчах. Ключевой фигурой в составе «Рейнджерс» стал Игорь Шестеркин. Он тогда провел феноменальный сезон, выиграв «Везина Трофи» и получив номинацию на «Харт», что для игроков его амплуа в последнее время большая редкость. Именно от него многое будет зависеть и теперь.

Даже в серии первого раунда, которую «Рейнджерс» забрал всухую у «Вашингтона», именно российский вратарь оказался самым ценным в составе своей команды (93,1% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,75). Нью-йоркская банда кажется полностью готовой к походу за титулом, но без Шестеркина станет обычной командой.

Сейчас на карту для обоих оппонентов поставлено едва ли не всё. Костяк «Рейнджерс» составляют игроки в возрасте от 30 и старше. С каждым годом им будет всё сложнее, поэтому терять время нельзя. Почти у половины состава «Каролины», а также у главного тренера Рода Бриндамора истекают контракты. По информации авторитетного журналиста Даррена Дрегера, недавно руководство клуба отозвало свое предложение специалисту. Интрига.

Есть интересные сюжеты масштаба поменьше. Например, пересечение старинных друзей Артемия Панарина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. А еще Бриндамор будет играть против команды Питера Лавиолетта, под руководством которого в качестве капитана привел «Каролину» к победе в Кубке Стэнли в 2006 году.

Первый матч в Нью-Йорке закончился результативной победой хозяев (4:3) с решающей шайбой Панарина. После этого матча есть уверенность, что серия затянется.

Прогноз «Известий»: Рейнджерс – Каролина — 2-4

«Флорида» – «Бостон»

Болельщикам «Брюинз», после того как их любимцы отправили в очередной ранний отпуск «Торонто», есть о чем беспокоиться. Именно «Флорида» в данный момент выглядит основным претендентом на Кубок Стэнли от «Востока». Год назад в серии первого раунда «Бостон» вел у «Пантер» 3-1, но потом внезапно расклеился и упустил победу в серии. Это был шок. На тот момент южане, чудом заскочившие в плей-офф в последний момент, казались выскочками.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Уже «Бостон» стал слабее, оставшись в межсезонье без ведущих центрфорвардов Патриса Бержерона и Давида Крейчи. Пока у «Мишек» два очевидных плюса: они горячи, находясь на эмоциональном подъеме после драматичной победы над «Торонто», и вратарь Джереми Суэймен находится в блестящей форме. В остальном на фоне соперника особенно хвастаться нечем.

«Флорида» в своем нынешнем виде — команда без слабых мест. В регулярном чемпионате «Бостон» выиграл у «Пантер» все четыре матча, в том числе два в овертаймах. Это дает определенную надежду на упорную борьбу в серии. Но предстартовый расклад выглядит похожим на то, что было прошлой весной. Тогда «Брюинз» проиграли сами себе. Сейчас им удастся выйти в следующий раунд, если такую же ошибку допустит оппонент.

Прогноз «Известий»: Флорида – Бостон — 4-2

«Ванкувер» – «Эдмонтон»

Команды в плей-офф встретятся всего в третий раз в истории. С учетом взаимной ненависти их поклонников предстоящие матчи дадут обеим сторонам выплеснуть массы токсичной энергии. Этот нюанс важен для понимания того ажиотажа, который будет сопровождать серию двух клубов из Канады.

«Эдмонтон» в регулярном чемпионате проиграл «Ванкуверу» в хлам все четыре встречи с общей разностью шайб 7-21. Этот тот случай, когда к статистике надо относиться с превеликой осторожностью. Три поражения пришлись на старт сезона, когда «Ойлерс» при Джее Вудкрофте свалились в штопор. С его заменой на Криса Ноблока команда выбралась из кризиса с честью и сейчас подошла к плей-офф максимально готовой. Это подтвердил первый раунд, когда «Эдмонтон» уверенно справился с кусачим «Лос-Анджелесом» в пяти играх и показал отличную реализацию большинства (9 из 20).

«Ванкувер» пока остался с третьим вратарем Артуром Шиловым, отлично проявившим себя в серии с «Нэшвиллом». Однако атакующие возможности «Хищников» были крайне скромными. При всем уважении к шведскому дуэту Форсберг – Нюквист его не поставишь рядом с нападением «Эдмонтона». К тому же игроки «Ванкувера» часто нарушали правила (22 раза в 6 играх) — против нынешнего соперника этого делать категорически не рекомендуется.

Скорее всего, «Кэнакс» попытаются сыграть максимально плотно и осторожно, чтобы не дать лидерам «Ойлерс» проявить себя на полную мощь, и будут рассчитывать на чужие ошибки. Этого для успеха может не хватить. Нынешний «Эдмонтон» тоже научился действовать в такой манере и скромная победа в четвертом матче серии с «Кингз» (1:0 при соотношении бросков 13-33) является тому ярчайшим свидетельством.

Прогноз «Известий»: Ванкувер – Эдмонтон — 2-4

«Колорадо» – «Даллас»

До старта решающей встречи в серии первого раунда «Далласа» и «Вегаса» невозможно было не обратить внимания на тот факт, что главный тренер «Старз» Питер Дебур выиграл все седьмые матчи плей-офф в своей карьере с великолепным показателем «семь из семи». Благо для канадца, «Звезды» этой ночью его победную статистику не подпортили, выбросив из плей-офф на радость всей лиге действующего чемпиона, навлекшего на себя гнев фокусами с потолком зарплат и долгосрочным списком травмированных.

Выкинув «Рыцарей» в первом раунде, «Даллас» стал вторым клубом в истории НХЛ, сумевшим выиграть серию плей-офф у действующего обладателя Кубка Стэнли, после того как потерпел поражение в первых двух матчах противостояния. Ранее это удавалось только «Колорадо» в серии с «Детройтом» в далеком 1999 году. Несколько иронично, что теперь «Старз» ждет столкновение в полуфинале конференции именно с «Эвеланш».

«Колорадо» очень мощно выглядел в серии с «Виннипегом», и пока именно «Лавины» представляются фаворитом противостояния с «Далласом». Шутка ли, в пяти матчах «Колорадо» забросил аж 28 шайб! А российский нападающий команды Валерий Ничушкин — один из лучших снайперов плей-офф наряду с Заком Хайманом из «Эдмонтона» (по 7 голов). Валерий повторил рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф среди россиян (за один розыгрыш). В розыгрыше Кубка Стэнли – 1993 Александр Могильный забил в пяти подряд матчах за «Баффало» (тоже 7 шайб в сумме).

«Даллас» же сильно измотан после серии с «Вегасом», в которой для выявления победителя понадобилось семь матчей. Молодые звезды Джонстон и Робертсон затмили опытных Бенна и Сегина, а вот 35-летний Евгений Дадонов удачно вернулся после травмы, забросив две важнейшие шайбы. «Даллас» занял первое место в конференции, но пока игра их ближайших соперников выглядит мощнее.



Прогноз «Известий»: Колорадо – Даллас — 4:2