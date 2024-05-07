Дорого — богатым: публика не приняла ценовую политику Билли Айлиш
Цена билетов на концерты Билли Айлиш в рамках грядущего тура Hit Me Hard And Soft: The Tour ударила по кошелькам иностранных поклонников певицы. В соцсетях фанаты массово жалуются на дороговизну — вплоть до $500. Скандал разгорелся за две недели до релиза нового альбома артистки, в поддержку которого она и планирует отправиться на гастроли. При этом билеты почти все уже раскуплены на год вперед и частично — российскими поклонниками певицы. Подробнее — в материале «Известий».
Искусство не перепродается
В тур в поддержку третьей студийной пластинки Hit Me Hard And Soft Билли Айлиш отправится 29 сентября. Релиз альбома запланирован на 17 мая. В преддверии его выхода артистка анонсировала даты предстоящих концертов и старт продажи билетов с 3 мая (предварительная продажа была открыта с 30 апреля по 1 мая). Однако публику возмутили высокие цены. В комментариях под постом на странице звезды в соцсети шквал недовольных комментариев.
«Я с нетерпением ждал вашего шоу в Италии. Наконец-то объявили о вашем концерте в Болонье, и я был так рад возможности увидеть вас вживую, что встал в очередь за билетами. К большому сожалению, мне пришлось отказаться из-за высокой цены. Возможно, для тех, кто живет в Штатах, €150 — это немного, но это больше 10% от моей месячной зарплаты».
«Неужели стало так сложно попасть на концерт? Мы с дочерью ждали его много лет. Как мне объяснить, что мы не пойдем, потому что я не могу заплатить столько? И через полчаса билеты были распроданы. Как печально».
«500 баксов за последний ряд в верхней секции в Цинциннати (США. — «Известия»). Я знаю, что это не ваше решение, не вы устанавливаете такие цены. Однако вы вместе с другими известными музыкантами можете что-то сделать. Иначе вы оттолкнете своих поклонников».
Команда артистки решила защитить поклонников от спекулянтов, которые могли бы еще завысить цены.
— В этом туре отключен трансфер билетов между аккаунтами, а также сам билет представляет собой обновляющийся QR-код вместо обычного билета PDF со штрихкодом. На других концертах перекупщики после продажи могут передать билеты покупателю с помощью функции трансфера билетов либо просто отправить PDF-билет на почту. В этом туре так сделать не получится, и если кто-то захочет продать свой билет, он сможет это сделать только на официальном сайте по той же цене, по которой изначально его покупал, — объяснила «Известиям» поклонница Билли Айлиш из Санкт-Петербурга Дарья.
Русские не сдаются
Судя по небольшому количеству свободных мест на разных площадках, на спросе стоимость проходок не отразилась. Например, 4 мая 2025 года певица даст концерт в Амстердаме. На 6 мая 2024-го, то есть за год до события, на сайте ticketmaster (не работает в России) доступно всего семь билетов стоимостью от €120 до €370. На шоу звезды в Барселоне 14 июня 2025 года было около сорока билетов стоимостью от €125 до €408.
Среди тех, кто успел ухватить свои, есть и российские фанаты творчества Билли Айлиш. Но у них, напротив, цены негодования не вызывают.
— Я была на шести концертах Билли Айлиш в прошлом туре: в Париже, Франкфурте, Кельне, Цюрихе, Антверпене и Амстердаме. Также на концертах Оливии Родриго в Милане и Гарри Стайлса в Гамбурге. В июле этого года еду на три концерта Тейлор Свифт в Цюрих и Милан. С моей точки зрения, цены на билеты в этом туре средние. Их точно нельзя назвать дешевыми, но они и не выше, чем у других исполнителей того же уровня, например, на концерт Гарри Стайлса или Тейлор Свифт, — сказала «Известиям» Дарья.
Тем более что сумма выглядит не так внушительно на фоне остальных трат на поездку за границу — дорога, проживание, питание. Позаботиться, кроме прочего, придется и о визе. По словам бывалых, проще всего ее получить во Францию, Италию и Испанию.
— Билет на концерт в Барселоне обошелся в €140, примерно 14 тыс. рублей. Это норма, тем более для такой знаменитости, и это танцпол, — поделилась с «Известиями» Марьяна Пичкаева из Санкт-Петербурга. — Поездка в Испанию с учетом перелета, отеля, карманных денег, визы, оформления иностранной карты выйдет в 250–300 тыс. рублей. Я закладываю больше, так как курс может меняться.
Наших меломанов не останавливает ни блокировка иностранными сайтами по продаже билетов доступа для пользователей из РФ, ни отсутствие возможности оплатить покупку российской картой.
— Я просто счастливчик, я купила билеты еще до официальных продаж! Тут свои секреты, которые знает только Фандом Билли. Но это вполне реально, если вы следите за информацией на ее сайте. Самым сложным было найти карту, с которой можно было оплатить, так как наши, российские, не принимаются. Но в моем окружении оказался человек, который смог мне помочь, и так я оплатила билет, — добавила Марьяна Пичкаева.
По городам и весям
Примечательно, что из альбома Hit Me Hard And Soft певица до сих пор не выпустила ни одного сингла. Но, по мнению музыковеда и кандидата искусствоведения Сергея Уварова, артист такого уровня может себе позволить не подогревать аудиторию.
— Да, она уже три года не выпускала альбомов, но зато совсем недавно получила свой второй «Оскар» (за песню к фильму-суперхиту «Барби»), что подчеркнуло ее особый статус на поп-олимпе. При ее известности она может вообще ничего не сообщать о программе тура и не публиковать предварительно никаких песен, спрос всё равно будет огромен, — считает Сергей Уваров.
По мнению эксперта, решение держать материал будущего диска в тайне, тоже может быть необычным маркетинговым ходом.
— Тем больше всем хочется узнать, что же певица приготовила, и это только подстегивает продажи билетов. Ну и не стоит забывать, что на концерты ходят в основном не из-за нового материала, а из-за любимых хитов. Вот и фанаты Билли Айлиш стараются не упускать возможности снова покричать и попрыгать под Bad Guy и Bury A Friend. Благо на двух альбомах у нее достаточно хитов, чтобы сделать отличное шоу. А уж каким получится новый альбом — дело десятое, — заключил Сергей Уваров.
Реакции на недовольство поклонников со стороны самой Билли Айлиш пока не было. Старт турне она даст в Квебеке (Канада). Певица проедет по городам Северной Америки, Австралии, следом отправится гастролировать по Европе и Великобритании. Завершится тур в конце июля 2025 года в Ирландии.