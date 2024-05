Дорого — богатым: публика не приняла ценовую политику Билли Айлиш

Цена билетов на концерты Билли Айлиш в рамках грядущего тура Hit Me Hard And Soft: The Tour ударила по кошелькам иностранных поклонников певицы. В соцсетях фанаты массово жалуются на дороговизну — вплоть до $500 . Скандал разгорелся за две недели до релиза нового альбома артистки, в поддержку которого она и планирует отправиться на гастроли. При этом билеты почти все уже раскуплены на год вперед и частично — российскими поклонниками певицы. Подробнее — в материале «Известий».

Искусство не перепродается

В тур в поддержку третьей студийной пластинки Hit Me Hard And Soft Билли Айлиш отправится 29 сентября. Релиз альбома запланирован на 17 мая. В преддверии его выхода артистка анонсировала даты предстоящих концертов и старт продажи билетов с 3 мая (предварительная продажа была открыта с 30 апреля по 1 мая). Однако публику возмутили высокие цены . В комментариях под постом на странице звезды в соцсети шквал недовольных комментариев.

«Я с нетерпением ждал вашего шоу в Италии. Наконец-то объявили о вашем концерте в Болонье, и я был так рад возможности увидеть вас вживую, что встал в очередь за билетами. К большому сожалению, мне пришлось отказаться из-за высокой цены. Возможно, для тех, кто живет в Штатах, €150 — это немного, но это больше 10% от моей месячной зарплаты».

«Неужели стало так сложно попасть на концерт? Мы с дочерью ждали его много лет. Как мне объяснить, что мы не пойдем, потому что я не могу заплатить столько? И через полчаса билеты были распроданы. Как печально».

Фото: ТАСС/EPA/Zoltan Balogh

«500 баксов за последний ряд в верхней секции в Цинциннати (США. — «Известия»). Я знаю, что это не ваше решение, не вы устанавливаете такие цены. Однако вы вместе с другими известными музыкантами можете что-то сделать . Иначе вы оттолкнете своих поклонников».

Команда артистки решила защитить поклонников от спекулянтов, которые могли бы еще завысить цены.

— В этом туре отключен трансфер билетов между аккаунтами, а также сам билет представляет собой обновляющийся QR-код вместо обычного билета PDF со штрихкодом. На других концертах перекупщики после продажи могут передать билеты покупателю с помощью функции трансфера билетов либо просто отправить PDF-билет на почту. В этом туре так сделать не получится , и если кто-то захочет продать свой билет, он сможет это сделать только на официальном сайте по той же цене, по которой изначально его покупал, — объяснила «Известиям» поклонница Билли Айлиш из Санкт-Петербурга Дарья.

Русские не сдаются

Судя по небольшому количеству свободных мест на разных площадках, на спросе стоимость проходок не отразилась. Например, 4 мая 2025 года певица даст концерт в Амстердаме. На 6 мая 2024-го, то есть за год до события, на сайте ticketmaster (не работает в России) доступно всего семь билетов стоимостью от €120 до €370. На шоу звезды в Барселоне 14 июня 2025 года было около сорока билетов стоимостью от €125 до €408.

Фото: ТАСС/EPA/Zoltan Balogh

Среди тех, кто успел ухватить свои, есть и российские фанаты творчества Билли Айлиш. Но у них, напротив, цены негодования не вызывают.

— Я была на шести концертах Билли Айлиш в прошлом туре: в Париже, Франкфурте, Кельне, Цюрихе, Антверпене и Амстердаме. Также на концертах Оливии Родриго в Милане и Гарри Стайлса в Гамбурге. В июле этого года еду на три концерта Тейлор Свифт в Цюрих и Милан. С моей точки зрения, цены на билеты в этом туре средние . Их точно нельзя назвать дешевыми, но они и не выше, чем у других исполнителей того же уровня, например, на концерт Гарри Стайлса или Тейлор Свифт, — сказала «Известиям» Дарья.

Фото: Ticketmaster

Тем более что сумма выглядит не так внушительно на фоне остальных трат на поездку за границу — дорога, проживание, питание. Позаботиться, кроме прочего, придется и о визе. По словам бывалых, проще всего ее получить во Францию, Италию и Испанию.

— Билет на концерт в Барселоне обошелся в €140, примерно 14 тыс. рублей. Это норма, тем более для такой знаменитости, и это танцпол , — поделилась с «Известиями» Марьяна Пичкаева из Санкт-Петербурга. — Поездка в Испанию с учетом перелета, отеля, карманных денег, визы, оформления иностранной карты выйдет в 250–300 тыс. рублей. Я закладываю больше, так как курс может меняться.

Фото: ТАСС/Zuma

Наших меломанов не останавливает ни блокировка иностранными сайтами по продаже билетов доступа для пользователей из РФ, ни отсутствие возможности оплатить покупку российской картой.

— Я просто счастливчик, я купила билеты еще до официальных продаж! Тут свои секреты, которые знает только Фандом Билли. Но это вполне реально, если вы следите за информацией на ее сайте . Самым сложным было найти карту, с которой можно было оплатить, так как наши, российские, не принимаются. Но в моем окружении оказался человек, который смог мне помочь, и так я оплатила билет, — добавила Марьяна Пичкаева.

По городам и весям

Примечательно, что из альбома Hit Me Hard And Soft певица до сих пор не выпустила ни одного сингла. Но, по мнению музыковеда и кандидата искусствоведения Сергея Уварова, артист такого уровня может себе позволить не подогревать аудиторию.

— Да, она уже три года не выпускала альбомов, но зато совсем недавно получила свой второй «Оскар» (за песню к фильму-суперхиту «Барби»), что подчеркнуло ее особый статус на поп-олимпе. При ее известности она может вообще ничего не сообщать о программе тура и не публиковать предварительно никаких песен, спрос всё равно будет огромен, — считает Сергей Уваров.

Фото: ТАСС/AP/Lewis Joly

По мнению эксперта, решение держать материал будущего диска в тайне, тоже может быть необычным маркетинговым ходом.

— Тем больше всем хочется узнать, что же певица приготовила, и это только подстегивает продажи билетов. Ну и не стоит забывать, что на концерты ходят в основном не из-за нового материала, а из-за любимых хитов. Вот и фанаты Билли Айлиш стараются не упускать возможности снова покричать и попрыгать под Bad Guy и Bury A Friend. Благо на двух альбомах у нее достаточно хитов, чтобы сделать отличное шоу. А уж каким получится новый альбом — дело десятое, — заключил Сергей Уваров.

Реакции на недовольство поклонников со стороны самой Билли Айлиш пока не было. Старт турне она даст в Квебеке (Канада). Певица проедет по городам Северной Америки, Австралии, следом отправится гастролировать по Европе и Великобритании. Завершится тур в конце июля 2025 года в Ирландии.