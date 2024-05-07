За область фантастики: «Сто лет тому вперед» снова возглавила прокат

Третьи выходные подряд в российском кинопрокате лидирует главный хит весны — фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Кира Булычева. Сказка «Летучий корабль» чуть сдала свои позиции, забрав «бронзу». Мюзикл заработал еще 19 млн рублей, и теперь общая касса фильма — 1 млрд с копейками. К концу недели «Сто лет тому вперед» превзойдет этот результат. «Серебро» прошедшего уикенда досталось «Всемирному потопу» с Бенедиктом Камбербэтчем. Он неожиданно заработал 21,7 млн рублей, хотя в дебютный уикенд не попал даже в топ-10 ЕАИС.

Хит, хит, хит

Касса блокбастера «Сто лет тому вперед» растет как на дрожжах: в первый уикенд лента заработала 309 млн, во второй — 392 млн, сейчас — еще 141 млн. На съемки картины ушло 900 млн рублей, так что фильм со звездным составом из Константина Хабенского, Марка Эдельштейна, Александра Петрова и Дашей Верещагиной вряд ли окупится в кино, но деньги он всё равно продолжает приносить вполне стабильно. И это несмотря на то, что количество сеансов упало с 63 тыс. до 28 тыс.

Вторую строку рейтинга ЕАИС неожиданно занял фильм-катастрофа «Всемирный потоп». Он вышел в кино 1 мая, но в свои первые выходные новинка взяла всего 5,2 млн рублей, не заняв ни одного места в рейтинге из 12 самых кассовых фильмов уикенда. Зато в минувший резко заработала сразу 21,7 млн. И количество сеансов выросло: с 1 тыс. почти до 6 тыс.

— Картину сделали продюсеры «Мавританца» и «Кошачьих миров Луиса Уэйна», где Камбербэтч сыграл центральную роль. Фильмы прозвучали в прокате, поэтому и «Всемирный потоп» сразу привлек внимание. В выходные фильм приумножит кассу, — прогнозирует президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

В новинке сыграла традиционная «британская коммуналка». Кроме Камбербэтча российскому зрителю знакомы Джоди Комер («Убивая Еву», «Мой безумный дневник», «Главный герой»), Джоэль Фрай («Игра престолов», «Плебеи», «Круэлла», «Наш флаг означает Смерть») и Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба», «Опасная игра Слоун», «Игра в имитацию»).

Возможно, интерес к «Всемирному потопу» связан не столько с именитыми актерами, сколько с самим жанром. Антиутопия «Падение империи», у режиссера которого «Известия» взяли интервью, а также венгерский мультфильм «Белое пластиковое небо» и триллеры «Дыши» с Миллой Йовович и «Судная ночь в Аркадии» с Николасом Кейджем тоже, по сути, относятся к категории фильмов-катастроф. Кажется, сейчас зрителю это особенно интересно, причем не только в кинотеатрах: недавно вышедший сериал по игре Fallout возымел колоссальный успех среди пользователей стримингов.

Тем временем, сказка «Летучий корабль» понемногу смещается с гребня лидерства — она заняла третью строку. Впрочем, это ожидаемо: картина прокатывается с 21 марта и уже заработала свой миллиард. Количество сеансов в сравнении с позапрошлыми выходными сократилось с 10 тыс. до 5 тыс., а число зрителей — со 165 тыс. до 54 тыс. человек.

Хождения по залам

Еще одна новинка недели — триллер «Спящие псы». Он находится на десятом месте, собрав в дебютный уикенд 6,9 млн рублей при 1,7 тыс. сеансов и 14 тыс. зрителей. Хоррор «Потрошитель» занял девятую строку с результатом в 7,2 млн рублей, а «Астрал. Шепот мертвых» — 5,9 млн, хотя даже не относится к оригинальной франшизе.

Примечательно, что все они в целом показывают относительно неплохую среднюю заполняемость залов. Например, на «Потрошителя» в этот уикенд сходило 19 тыс. человек, а на «Астрал» — 15,9 тыс. Ольга Зинякова связывает это не с любовью зрителей к щекотливым жанрам.

— Наработка этих фильмов выше, чем у лидеров, расположившихся в первой пятерке, что действительно указывает на интерес к новинкам. «Спящие псы» привлекли участием Рассела Кроу, а «Падение империи» Алекса Гарленда заработало хороший сарафан за пару уикендов проката, в целом его фильмы хорошо отрабатывают в российском прокате, — говорит эксперт.

А вот общая посещаемость на прошедший уикенд сильно упала: она оказалась одной из самых низких за год, несмотря на цифры вышеупомянутых остросюжетных релизов. Даже комедия «Любви не бывает?», будучи на пятой строчке, показала наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке — всего 40 тыс. человек на 7 тыс. сеансов. По мнению Ольги Зиняковой, новинка просто затерялась среди серьезных холдоверов, а также не совсем удачно вписалась в тематику майских праздников, где зритель отдает предпочтение либо семейному, либо брутальному кино.

По сети «КАРО» и посещаемость, и бокс-офис аналогичны этому же периоду 2023 года, отметила эксперт.

— Картина достаточно стабильная. Но факт недозагрузки лета качественным репертуаром налицо, в основном будут работать холдоверы», — объяснила Зинякова.

Уже на этой неделе в кино выйдет пара ожидаемых российских новинок: приключенческая драма «Северный полюс» Александра Котта и комедия «Как я встретил ее маму» Евгения Сальникова. А 9 мая в кинотеатрах ожидаются «Даааааали!» с Джонатаном Коэном, «Чистильщик бассейнов» с Крисом Пайном и «Шпион на всю голову» с Кевином Спейси.