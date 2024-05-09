Власти Молдавии борются с элементами Дня Победы, поскольку политикам в стране невыгодно объединение молдавского общества памятью о победе в Великой Отечественной войне. Таким мнением с «Известиями» поделился председатель Общественного Совета «За свободную родину» , организатор автопробега 9 мая в Кишиневе Игорь Тулянцев.

«9 Мая — это день, когда всё многонациональное общество едино, а политики, которые сегодня находятся у власти, чувствуют себя некомфортно в этой ситуации. Они действуют по принципу «разделяй и властвуй» — их задача разделить молдавское общество, и именно по этому принципу они пытаются управлять обществом и на этих противоречиях зарабатывать себе какие-то барыши», — отметил он.

По его словам, президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (PAS) делают всё возможное, чтобы стереть код, который заложен практически в каждом гражданине страны. Общественный деятель также предположил, что у большинства политиков из молдавского руководства родственники «воевали не на той стороне», в связи с чем внутри них сидит обида.

Кроме того, Тулянцев рассказал о планируемом в праздничный день автопробеге в Кишиневе. Он обратил внимание, что 9 мая на центральной площади города откроется «Европейский городок» — мероприятие, которое ежегодно устраивает делегация Евросоюза (ЕС) в честь Дня Европы.

«Европейские послы будут поедать шашлыки 9 мая, в то время когда вся страна будет отмечать День Великой Победы. <…> С моей точки зрения, это плевок в лицо всему многонациональному молдавскому народу», — сказал организатор автопробега.

Однако он подчеркнул, что автопробег всё равно состоится в центре молдавской столицы, поскольку посвященные победе мероприятия всегда проходят именно в центре Кишинева, и это является неким символом. Тулянцев указал, что поведение руководство Молдавии еще больше сплотило жителей страны, и многие из них отложили все дела, чтобы прийти на автопробег.

«Я думаю, что именно в этом году будет самый масштабный автопробег за всю историю независимой Молдавии», — отметил он.

В мероприятии будут использоваться различные атрибуты праздника, включая знамя победы, лозунги и символы. Для того чтобы не нарушить закон, запрещающий в Молдавии георгиевскую ленту, общественники придумали новые знамена с изображением орденов Славы с гвардейской лентой, добавил Тулянцев.

Ранее, 1 мая, представители патриотической организации «Гайдуки» провели митинг в защиту Дня Победы у представительства ЕС в Кишиневе. Активисты принесли к зданию ордена и скандировали: «Нет диктатуре!»

В Молдавии пытаются бороться с советским наследием, включая празднование 9 Мая. В апреле минобороны республики отказало волонтерам в предоставлении почетного караула, военного оркестра и салютной команды для церемонии перезахоронения советских воинов. Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что солдаты отдали свои жизни за спасение Молдавии от румыно-фашистской оккупации. Она подчеркнула, что в стране продолжаются акты вандализма в отношении антифашистских памятников.