В Москве найден мертвым экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев
Бывший председатель совета директоров компании «Норильский никель» Александр Филипьев найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом 6 мая сообщил источник «Известий».
Уточняется, что 69-летнего бизнесмена обнаружили без сознания в квартире в Голиковском переулке днем в воскресенье, 5 мая. Медики не смогли его спасти.
В данный момент устанавливается причина смерти. Источник известий уточнил, что Филипьев болел онкологией с 2020 года.
Александр Филипьев являлся председателем правления Росбанка, а затем банка «Таврический». Позднее он возглавлял «Норильский никель» на протяжении двух лет.
Ранее, 19 апреля, скончался российский предприниматель, основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев, ему было 68 лет.