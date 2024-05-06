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В Москве найден мертвым экс-председатель совета директоров «Норникеля» Филипьев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Бывший председатель совета директоров компании «Норильский никель» Александр Филипьев найден мертвым в своей квартире в Москве. Об этом 6 мая сообщил источник «Известий».

Уточняется, что 69-летнего бизнесмена обнаружили без сознания в квартире в Голиковском переулке днем в воскресенье, 5 мая. Медики не смогли его спасти.

В данный момент устанавливается причина смерти. Источник известий уточнил, что Филипьев болел онкологией с 2020 года.

Александр Филипьев являлся председателем правления Росбанка, а затем банка «Таврический». Позднее он возглавлял «Норильский никель» на протяжении двух лет.

Ранее, 19 апреля, скончался российский предприниматель, основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев, ему было 68 лет.

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