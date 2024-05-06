Число объектов недвижимости возле набережных Москвы за пять лет выросло на 45%

На рынке первичной недвижимости «старой» Москвы в экспозиции представлено 434,6 тыс. кв. м — более 6 тыс. лотов — в новостройках рядом с крупнейшими набережными. Продажа объектов ведется в 58 проектах, что почти на 45% больше, чем пять лет назад, следует из данных департамента консалтинга и аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» и Ассоциация девелоперов Южного порта, с которыми ознакомились «Известия» 6 мая.

По словам экспертов, рост предложения новостроек в локациях у воды связан с активным развитием реконструкции набережных и реорганизацией бывших промзон, расположенных у водоемов.

«В столице неэффективно используемые территории являются важнейшими стартапами для развития. На них суммарно приходится около 17% «старой» Москвы. Большинство из них прекратили производство много лет назад. Создается новая уникальная инфраструктура, в которой увеличивается роль воды: появляются остановки речного транспорта и причалы, развиваются возможности занятия водными вида спорта, открываются пляжи и зоны отдыха. Прибрежные локации полностью трансформируются и становятся центром притяжения района», — отметили в Ассоциации девелоперов Южного порта.

Больше всего предложения в новостройках рядом с набережными представлено в бизнес-классе — 55,2% (239,8 тыс. кв. м). На втором месте — премиум с долей 22,7% (98,4 тыс. кв. м), на третьем — элитный сегмент с долей 12,1% (52,7 тыс. кв. м). Минимальное предложение новостроек приходится на массовый сегмент — 10,1% (43,6 тыс. кв. м).

Максимальный объем первичной недвижимости (17,5%) представлен рядом с набережной Марка Шагала, расположенной в Даниловском районе столицы. Также большой объем недвижимости реализуется в Пресненском районе в пешей доступности от Краснопресненской набережной (12,5%). На третьем месте — Нагатинская набережная (11,6%), пролегающая через два района: Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон.

«Средневзвешенная цена 1 кв. м в новостройках, расположенных в пешей доступности от набережных столицы, составляет 822,4 тыс. рублей при средней стоимости лота 59,3 млн рублей. Минимальный бюджет на покупку недвижимости рядом с водой — 8,6 млн рублей», — рассказала руководитель Департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что стоимость вторичного жилья в «старой» Москве по итогам апреля снизилась впервые с конца 2022 года. Как следует из данных IRN.RU, цены упали только на 0,2%, до 271 690 рублей за 1 кв. м. Но на территориях за МКАД, в Новой Москве и Подмосковье стоимость «квадрата» осталась на февральских уровнях.