Собянин рассказал о Дне герба и флага Москвы

Столица отмечает День герба и флага Москвы, и в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об истории этого праздника. По словам мэра, День герба и флага по традиции отмечается в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя города.

В этом году торжественные мероприятия были проведены в Гербовом зале Москвы в помещении столичной библиотеки имени Н.А.Добролюбова. Именно здесь располагается Геральдический совет города. Здесь впервые прошла торжественная церемония салютования флага, а также демонстрация эталонного герба столицы, который хранится в Музее Москвы.

По словам мэра, герб Москвы — символ величия и многолетней истории города. «Сегодня он повторяет изображение герба XVIII века — оно было возвращено в московскую символику в 1993 году. Но, по сравнению с Георгием Победоносцем тех времён, покровитель столицы в последней версии облачён в традиционные для русских воинов доспехи и остроконечный шлем», — рассказал Сергей Собянин.