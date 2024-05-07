Ощутимая розница

Новые условия изменили структуру торгов на отечественном рынке акций. Раньше немало бумаг российских эмитентов держали иностранные институциональные игроки. В 2023-м доля физлиц в объемах торгов в среднем составила 80%. Примечательно, что этот процент еще выше по компаниям малой и средней капитализации. Сформировался настоящий «рынок розничного инвестора».

Но все-таки стоит разобраться с тем, кто такой частный инвестор. По данным годового отчета ЦБ, вложения физлиц в ценные бумаги составили 11 трлн рублей. Около 31 млн человек имеют брокерские счета. При этом примерно 80% активов принадлежит квалифицированным инвесторам, но на них приходится чуть более 2% от всех счетов. В итоге средний размер активов у одного человека составляет порядка 12 млн рублей. Причем вероятно, что при точном расчете он будет еще выше.

В итоге получается, что частный инвестор с небольшим чеком по-прежнему не «заказывает музыку» на всем рынке. По данным Мосбиржи, активно вкладывают деньги в ценные бумаги только 10–12% физлиц, у которых есть брокерские счета. Да, частные лица в своих инвестиционных решениях более импульсивны, эмоциональны, склонны резко реагировать на новости. Но зачастую они следуют рекомендациям управляющих компаний и брокерских фирм.

К тому же доля «физиков» в оборотах на бирже в 2024 году стала снижаться (до 69% в I квартале). Это происходит потому, что растет активность институциональных инвесторов. Получается, что количество спекулятивных позиций может быть значительно меньше, чем предполагалось на первый взгляд.

Наибольшая волатильность — в наименее ликвидных бумагах (то есть в акциях небольших компаний). Если отсортировать имена на публичном рынке акций по капитализации, окажется, что позиции институциональных инвесторов в них ожидаемо будут снижаться практически в ноль. У профессиональных участников рынка есть требования по вложениям — например, по размеру эмитента, по его ликвидности. Поэтому они проявляют интерес к акциями второго и третьего эшелонов.

Вообще, рынок таких бумаг довольно узкий. Индекс Мосбиржи малой и средней капитализации (MCXSM) вырос до 1,3 трлн рублей — это впятеро меньше основного индекса.

Всплеск оборотов торгов во втором эшелоне пришелся на середину — вторую половину 2023 года, и до сих пор показатели в этих бумагах сохраняются выше уровней двухлетней давности. Помимо общих рыночных условий выходит много новостей о редомициляции основных компаний индекса (HeadHunter, Globaltrans), возобновились раскрытия финансовых результатов («Совкомфлот»).

Немало внимания привлекают и новые размещения — за последние месяцы уже 10 компаний провели IPO на Московской бирже. Судя по релизам организаций, спрос со стороны частных и институциональных инвесторов делится примерно поровну. Не обошлось без резких взлетов и падений у отдельных эмитентов, и в этих случаях те или иные движения сложно было обосновать, например, выходом отчетности или корпоративным событием. Но количество таких случаев выросло за последний год.

Новые тренды в целом воспринимаются рынком позитивно. Компании улучшили коммуникацию с инвесторами, представляют более полные финансовые результаты. Малых и новых эмитентов включают в аналитическое покрытие инвестдома. Это всё способствует лучшему пониманию компаний и формированию адекватной рыночной оценки. Речь не идет о том, что российский фондовый рынок в одночасье «перевернется», но явно прослеживается тенденция в пользу более прозрачных и эффективных торгов.

Автор — аналитик УК «Альфа-Капитал»

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