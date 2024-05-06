«Караульная пещера» в Красноярске продолжит свою работу
Маршрут «Караульная пещера» продолжит свою работу, несмотря на возможные неудобства для гостей. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».
В группе также написали, что команда активно работает над сохранением проекта и надеется и в дальнейшем сообщать своим подписчикам хорошие новости.
«К сожалению, всё еще может поменяться. Пока что будем продолжать водить экскурсии, но что нас ждет, не знаем», — добавил администратор сообщества.
Ранее ИА KrasnoyarskMedia писало, что «Караульная пещера» может закрыться с 1 июня, поскольку проект никак не могут привести к нормам законодательства. Последние два года команда музея платит огромные штрафы в надежде, что суд позволит на законном основании оформить аренду и пользоваться участком.