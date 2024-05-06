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В Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже для СБУ

ФСБ задержала в Херсонской области шпиона, собиравшего данные о ВС России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В селе Николаевка Херсонской области задержали местного жителя по подозрению в шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 6 мая сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Установлено, что в период с марта 2022 года по январь 2023-го по заданию спецслужб Украины фигурант осуществлял сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС.

Задержанный — гражданин Украины, в его отношении возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ведется следствие, в задачи специалистов входит поиск возможных сообщников подозреваемого, который раскаялся в своем преступлении и готов понести за него наказание.

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Ранее, 2 мая, ФСБ задержала в Луганской Народной Республике (ЛНР) гражданку Украины, которая собирала сведения о подразделениях Вооруженных сил (ВС) России, занятых в выполнении задач специальной военной операции по защите Донбасса. Свою деятельность женщина вела с марта по май 2023 года и заявила, что поступила бы иначе, «если бы вернуть и отмотать время назад».

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