В Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже для СБУ
В селе Николаевка Херсонской области задержали местного жителя по подозрению в шпионаже в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 6 мая сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
«Установлено, что в период с марта 2022 года по январь 2023-го по заданию спецслужб Украины фигурант осуществлял сбор и передачу представителям СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил РФ с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС.
Задержанный — гражданин Украины, в его отношении возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ведется следствие, в задачи специалистов входит поиск возможных сообщников подозреваемого, который раскаялся в своем преступлении и готов понести за него наказание.
Ранее, 2 мая, ФСБ задержала в Луганской Народной Республике (ЛНР) гражданку Украины, которая собирала сведения о подразделениях Вооруженных сил (ВС) России, занятых в выполнении задач специальной военной операции по защите Донбасса. Свою деятельность женщина вела с марта по май 2023 года и заявила, что поступила бы иначе, «если бы вернуть и отмотать время назад».