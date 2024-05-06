В Чите благоустроят 12 дворов на месяц раньше срока
В Чите на месяц раньше срока планируют завершить работы на придомовых территориях, которые облагораживают по проекту «1000 дворов». Такую информацию озвучил глава комитета градостроительной политики Александр Зудилов вр время планерного совещания.
Благоустройство параллельно ведется в 12 дворах, пишет ИА ChitaMedia. По словам чиновника, строители не ждут, когда закончатся работы в одном, чтобы приступить к другому. Ориентировочно, дворы планируется сдать к 15 июля, чтобы у жителей была возможность оценить во время летнего периода.
Как отметил Зудилов, что в основном в ходе благоустройства проблем не возникает, а появившиеся решаются в обычном порядке.
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