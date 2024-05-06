Карта спецоперации на Украине 6 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 мая можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Запад» освободили Котляровку Харьковской области. Нанесено поражение бригадам ВСУ и теробороны в районах Купянска Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Новосадового ДНР. За сутки отражены три контратаки штурмгрупп бригад ВСУ в районах Синьковки, Крахмального Харьковской области и Стельмаховки. Противник потерял до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard, две 155-миллиметровые гаубицы М777, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и три 122-миллиметровые самоходные артустановки «Гвоздика».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям бригад ВСУ и нацгвардии в районах Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного ДНР. Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей. Поражены: 155 мм самоходная артустановка М109 Paladin, три 155-миллиметровые гаубицы М777, 105-миллиметровое орудие М119, две 155-миллиметровые самоходные артустановки Krab, 122-миллиметровая гаубица Д-30, три станции РЭБ «Анклав», «Буковель-AD» а также РЛС AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт СОЛОВЬЕВО ДНР и нанесли поражение бригадам ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах Новгородского, Розовки, Калиново, Уманского и Прогресса ДНР. Отражены семь контратак штурмгрупп бригад ВСУ в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычей ДНР. Противник потерял до 370 военнослужащих, бронемашину, 20 автомобилей, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах Водяного, Макаровки и Пречистовки ДНР. Отразили контратаку в районе Урожайного ДНР. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М198 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение бригадам ВСУ и морской пехоты в районах Степного, Работино Запорожской области и Токаревки Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-миллиметровые гаубицы М777, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Нота».

Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23 785 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 508 единиц специальной военной автомобильной техники.

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