Австралийская авиакомпания выплатит клиентам $13,1 млн после скандала с билетами

Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas согласилась выплатить $79 млн клиентам, после того как продала тысячи билетов на уже отмененные рейсы. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что компания выплатит $13,1 млн более чем 86 тыс. клиентам, которые купили билеты на так называемые рейсы-призраки, и заплатит штраф в размере $65,7 млн для погашения судебного иска.

По информации агентства, это не только самая большая сумма, которую когда-либо выплачивала австралийская компания, но и один из самых крупных штрафов за всю историю гражданской авиации.

«Мы понимаем, что Qantas подвела клиентов, и это не соответствует нашим собственным стандартам», — заявила генеральный директор авиаперевозчика Ванесса Хадсон.

Председатель Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей Джина Касс-Готлиб назвала продажи уже неактуальных билетов «вопиющим и неприемлемым» шагом и подчеркнула, что «это послужит уроком для других авиакомпаний».

Тем не менее, аналитики компании прогнозируют, что по итогам года компания всё равно отчитается с прибылью в в 1,47 млрд австралийских долларов, что намного превышает сумму убытков. Прибыль связана с тем, что компания продолжает восстанавливать продажи после пандемии и ее акции растут в цене, отметил аналитик международного инвестиционного банка Capital Markets Оуэн Биррелл.

Кроме того, 4 мая российская авиакомпания Nordstar обвинила агрегаторы в продаже билетов на несуществующие рейсы. В заявлении говорится, что сервисы aviakassa.com и mego.travel, предлагают пассажирам билеты на рейсы, отсутствующие в расписании. Так, по словам представителей перевозчика, неактуальной оказалась информация о шести рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Перми.