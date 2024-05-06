Вандалы оторвали сердце у арт-объекта в селе Кочубеевское
Вандалы повредили арт-объект «Я люблю Кочубеевское» в селе на Ставрополье. Злоумышленники оторвали у объекта сердце, сообщил глава округа Алексей Клевцов в своих социальных сетях.
«Виновных найдем и обязательно призовем к ответственности. Подобное отношение к объектам, установленным по инициативе жителей, просто недопустимо», — сказал чиновник, его цитату приводит ИА StavropolMedia.
Как подчеркнул Клевцов, следственные действия уже начались.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вандалы осквернили памятник «Медный всадник». Юноша справил нужду прямо на монумент, а второй молодой человек снял происходящее на камеру.