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Экологи предложили создать стандарты утилизации покрытий детских и спортплощадок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» предложила Минстрою РФ разработать стандарты по утилизации резиновых покрытий детских и спортивных площадок и составить для этого методичку с Союзом региональных производителей резиновых покрытий (РПРП). Об этом сообщили в ассоциации «Известиям» 6 мая.

По мнению экспертов, создание рекомендаций позволит снизить расход первичного сырья при изготовлении покрытий площадок и уменьшить количество отходов от таких покрытий.

«Совместно с Союзом РПРП мы провели работу по вопросам утилизации демонтированных резиновых покрытий детских и спортивных площадок, по итогам которой предлагаем разработать методические рекомендации, призванные исключить нелегальную утилизацию резиновых покрытий. Данной методичкой мы хотим обязать тех, кто демонтирует покрытия, указывать, куда будут направляться отходы. Это также позволит снизить объем несанкционированных свалок», — сказала исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

По ее словам, в результате утилизация таких демонтированных покрытий выйдет из «серой» зоны, а их переработка достигнет замкнутого цикла, при котором отходы смогут направляться на создание новой продукции.

Совместное обращение «Ресурса» и Союза РПРП было направлено заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, руководителю федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Алексею Ересько.

В свою очередь, гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев добавил, что создание детских и спортивных площадок из отходов — прекрасный пример экономики замкнутого цикла. Он уточнил, что для ее развития в РФ существует федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», в рамках которого строятся восемь экопромышленных парков в каждом федеральном округе.

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Ранее, 29 февраля, Буцаев рассказал, что до 2030-го в стране планируется создать 316 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они будут реализованы в рамках 113 инвестпроектов. Инвестиции в них составят около 300 млрд рублей. Он отметил, что благодаря строительству таких объектов и формированию экономики замкнутого цикла в России появится более 93 тыс. прямых рабочих мест и дополнительных мест в смежных отраслях.

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