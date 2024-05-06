Собянин рассказал о выступлении столичных школьников на Всероссийской олимпиаде
В финале Всероссийской олимпиады школьников учащиеся школ столицы получили 1331 диплом, в том числе 260 дипломов победителей и 1071 — призеров. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Абсолютными победителями стали 36 учеников столичных школ. По многим дисциплинам ребята улучшили прошлогодние результаты. 90 юных москвичей получили дипломы сразу по двум предметам, девять — по трем», — сообщил мэр столицы.
По словам мэра, столичные школьники продемонстрировали лучше результаты, чем в прошлом году, по ряду предметов, в том числе, по биологии, информатике, искусству, немецкому языку, технологии, физкультуре и итальянскому языку.
На протяжении ряда лет сборная Москвы демонстрирует выдающиеся результаты в финале ВсОШ. Традиционно столичные школьники занимают около трети мест в финале и получают порядка 40% дипломов победителей и призеров олимпиады.