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Эксперты рассказали о росте продаж электроники перед дачным сезоном

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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В апреле продажи товаров для умного дома выросли в 1,5 раза, а роутеров — почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии дачного сезона пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые в загородные поездки. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети компании «Мегафон» и «Yota», рассказали эксперты компании.

Для обустройства дач россияне все чаще стали использовать системы умного дома. В деньгах продажи товаров этой категории выросли по итогам апреля на 43%, а в количестве — на 54%. В прошлом месяце россияне чаще всего приобретали смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности. Помимо москвичей, системы умного дома активнее всего приобретают жители Новосибирской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Самарской области.

В сегменте портативной техники к началу дачного сезона заметнее всего выросли продажи планшетов и электронных книг — рост составил 18%. Кроме того, на 16% чаще в сравнении с сезоном 2023 года россияне покупали проводные наушники.

Доступность интернета становится все более значимым аспектом летнего отдыха: спрос на роутеры по итогам апреля вырос на 31%, а на мобильные роутеры с SIM-картой — на 12%. Наибольшим спросом эта категория товаров пользуется у москвичей, петербуржцев, жителей Краснодарского края, Югры и Самарской области. Автомобильные аксессуары также показали заметный рост. Так, продажи автомобильных зарядок выросли на 66% год к году, а держателей для гаджетов — на 14%.

«Мы отмечаем повышенный интерес покупателей к категории товаров умного дома, а также к различной портативной технике, которая традиционно пользуется спросом в преддверии дачного периода. Помимо фактора сезонности на это повлияло и значительное расширение ассортиментного ряда, представленного на отечественном рынке», — отметил директор по продажам компании «Мегафон» Давид Борзилов.

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