Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на этой неделе
На этой неделе жителей Московского региона ждет не самая приятная погода — прогнозируется до трети месячной нормы осадков, местами мокрый снег и снег, а также ночные заморозки. Об этом «Известиям» 6 мая рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в Москве и Подмосковье осадки в основном придутся на 7 мая — за день может выпасть до трети месячной нормы.
«В ночь на 8 мая в северной половине столицы ожидается мокрый снег. А в Дмитрове и Клину может установиться снежный покров на 1–2 дня высотой 3–5 см. Утром осадки прекратятся. Возможно, днем еще пройдет небольшой дождь», — рассказал Шувалов.
Говоря о температуре, он отметил, что во вторник ожидается порядка +8…+10 градусов. Затем 8 и 9 мая температура воздуха днем понизится до +5, ночью в Москве — до –1…–2, а по области — до –4 градусов.
«На потепление можно рассчитывать только с 10 мая», — уточнил синоптик.
3 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 9 мая в Москве будет самым холодным за 25 лет. Температурный фон в Центральной России ожидается аномально холодным — на 10 градусов ниже положенной климатической нормы, что соответствует многолетним показателям конца марта. Столбики термометров в столице покажут днем от +5 до +10 градусов.