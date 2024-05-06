Путин проводит заключительное совещание с кабмином в текущем составе. Трансляция
Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 мая, проводит совещание с правительством страны. С кабмином в текущем составе глава государства встречается в последний раз — во вторник состоится инаугурация президента, после которой правительство сложит полномочия.
«Известия» ведут онлайн-трансляцию заседания.
Встречу ранее в этот день анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на совещании ожидается краткое подведение итогов.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.