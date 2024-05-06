Бывший скрипач группы «Крематорий» Бухаров скончался в Воронеже
Экс-скрипач группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров умер в Воронеже в возрасте 62 лет. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».
«Мы благодарим всех, кто помогал нам продлить его дни, но рак лимфы оказался беспощадным и быстротечным. Слава ушёл в светлый праздник Пасхи и, согласно народному поверью, непременно попадет в Рай», — написали в соцсети.
Рок-группа отметила, что коллектив в память о музыканте планирует дать концерт в Воронеже.
«Крематорий» — советская и российская рок-группа, основана в 1983 году в Москве. В числе ее известных песен — «Мусорный ветер», «Безобразная Эльза», «Маленькая девочка», «Кондратий», «Последний шанс» и другие. Вячеслав Бухаров родился в Воронеже 1 июня 1961 года, с 1994 по 2007 год был скрипачом, клавишником, музыкантом группы «Крематорий».