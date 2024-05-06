В Калининграде раскрыли убийство коллекционера и кражу вещей 1812 года
Правоохранительные органы в Калининграде задержали трех мужчин по подозрению в убийстве коллекционера и краже его антикварных предметов. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил источник «Известий».
По его данным, 3 января текущего года задержанные убили мужчину ради похищения дорогих вещей из его коллекции. Добычей преступников стали старинные монеты, иконы и серебряный сервиз царской эпохи 1812 года.
«Помимо ценных предметов злоумышленники также украли у погибшего деньги и мобильный телефон», — добавил источник.
По его словам, в отношении трех подозреваемых возбудили уголовное дело.
Ранее, 25 апреля, Европол сообщил, что девять граждан Грузии арестованы за кражу старинных книг из стран Европы. Всего подозреваемые похитили как минимум 170 книг на сумму около €2,5 млн. В поисках украденного участвовали более 100 правоохранителей, они нашли более 150 книг, происхождение которых пока предстоит узнать. Арестованные совершали свои преступления в 2022–2023 годах, чаще всего они крали книги русских писателей, например первые издания Александра Пушкина и Николая Гоголя.