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В Калининграде раскрыли убийство коллекционера и кражу вещей 1812 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Правоохранительные органы в Калининграде задержали трех мужчин по подозрению в убийстве коллекционера и краже его антикварных предметов. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил источник «Известий».

По его данным, 3 января текущего года задержанные убили мужчину ради похищения дорогих вещей из его коллекции. Добычей преступников стали старинные монеты, иконы и серебряный сервиз царской эпохи 1812 года.

«Помимо ценных предметов злоумышленники также украли у погибшего деньги и мобильный телефон», — добавил источник.

По его словам, в отношении трех подозреваемых возбудили уголовное дело.

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Ранее, 25 апреля, Европол сообщил, что девять граждан Грузии арестованы за кражу старинных книг из стран Европы. Всего подозреваемые похитили как минимум 170 книг на сумму около €2,5 млн. В поисках украденного участвовали более 100 правоохранителей, они нашли более 150 книг, происхождение которых пока предстоит узнать. Арестованные совершали свои преступления в 2022–2023 годах, чаще всего они крали книги русских писателей, например первые издания Александра Пушкина и Николая Гоголя.

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