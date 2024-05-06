Автоэксперт назвал четыре признака неисправности тормозов

Перед летним сезоном необходимо проверить состояние тормозных колодок, поскольку зимой и весной из-за высокой влажности, большого количества грязи и реагентов колодки могли не только износиться, но и повредиться. Об этом рассказал собственник автосервиса Fit Service (Москва) Алексей Щиголев, сообщает «Российская газета» 6 мая.

Первым признаком неисправности колодок является потеря тормозного эффекта — автомобиль замедляется медленнее или дольше, чем обычно. Второй признак — шумы и посторонние звуки при нажатии на педаль тормоза, к примеру скрип, скрежет или стуки. О неисправности тормозных колодок говорит и вибрация в педали тормоза или руле.

«Тормозные колодки — это запчасти-«расходники», то есть они имеют ограниченный ресурс. Их толщина должна быть не менее 3 мм. Если колодки изношены до минимальной толщины или близко к этом, рекомендую их как можно скорее заменить», — посоветовал Щиголев.

Ранее, 3 мая, автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что вибрация на холостых оборотах двигателя может означать проблему с топливной системой или системой зажигания, износ подушек мотора и дефекты трансмиссии. Если неравномерная работа мотора возникла на фоне проблем с топливной системой или системой зажигания, помогут регулярное техобслуживание и чистка системы зажигания, объяснил он.