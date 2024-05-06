Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов

«На матчах с Белоруссией ждем полные трибуны»

Нападающий СКА и сборной «России 25» Толчинский — о майском турне национальной команды, минувшем сезоне КХЛ, теннисе и журналистах
0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из лидеров сборной «России 25» по хоккею Сергей Толчинский в интервью «Известиям» поделился мнением о проходящем в майские праздники турне команды в Омске, Туле и Минске, объяснил, почему СКА в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина вылетел в четвертьфинале от екатеринбургского «Автомобилиста», рассказал об увлечении теннисом, подготовке к следующему сезону, общении с журналистами и своей версии самого ценного игрока прошедшего сезона КХЛ.

— Насколько тяжело было готовиться к матчам сборной? Все-таки отпуск…

— Не сказал бы, что тяжело. Была трехнедельная пауза, в это время можно было восстановить эмоциональный фон. С одной стороны, перерыв больше недели — это много, а с другой — пять тренировок, и ты уже готов играть.

— Нет проблемы в том, что посреди отпуска вызывают играть?

— Конечно, нет! Спортом же надо заниматься, привести себя в физическую форму. Ждем в Омске и Туле на матчах с белорусами полные трибуны!

— Хорошо, когда сборная путешествует по городам России, а не только в Москве играет?

— Для меня такой опыт впервые, потому что в прошлом году я не ездил никуда. Жду эти матчи, мне интересно сыграть и в Омске, и в Туле.

— Нет ощущения, что на вас смотрят косо и ждут чего-то большего?

— Как и в любой команде, если у одного из лидеров спад, не идут очки в определенный период времени, в любом случае он оказывается под давлением. Но я не считаю, что у меня был провальный сезон.

Возраст выхода: что ждать от хоккейной сборной России в майском турне
Помолодевшая команда под руководством Романа Ротенберга проведет пять международных матчей

— Он был синусоидный. Иногда вы были великолепны, в какой-то момент резко пропадали со льда. Играли много, но эффекта не было.

— Такое бывает, да. Всё равно тяжело весь чемпионат провести на одном уровне. Даже у ребят, которые провели очень результативный сезон, бывали спады.

— Как СКА умудрился проиграть «Автомобилисту» в плей-офф?

— Они играли собранно, дисциплинированно, хорошо действовали на контратаках. Где-то им везло, многие голы, пропущенные нами, были обидными.

— Если бы вы решали, кто будет MVP чемпионата, то на ком остановили бы свой выбор? Никита Гусев («Динамо»), Рид Буше («Авангард»), Владимир Ткачев («Трактор»)?

— Голдобина нет?

— Голдобин только до Нового года играл хорошо...

— Ну вот про эти спады я и говорил ранее... Что касается MVP, то я считаю, что этого звания заслуживает Ткачев.

— Почему не Гусев?

— Гусь провел шикарный сезон, побил рекорд по очкам. Но показалось, что Ткачев, когда у его команды были игры с серьезными соперниками, больше приносил своими действиями пользы клубу, а не только набирал очки. Он был более заметен. У Гусева мастерство, конечно, невероятное, его может быть не видно на площадке всю игру, а в статистику заглянешь — четыре очка за матч. А Ткача на льду всегда видно.

— С точки зрения лучшего вратаря интриги, наверное, нет?

— Я не очень во вратарях разбираюсь, но то, что Набоков (Илья Набоков, вратарь «Металлурга». — «Известия») всего три шайбы пропустил в финальной серии, — это, конечно, невероятно.

— Вы не следите за вратарями? Забивали в этом году Набокову?

— Нет, ему еще не забивал.

— А Исаеву (Даниил Исаев, вратарь ярославского «Локомотива». — «Известия»)?

— Исаеву забивал.

— А Заку Фукале («Трактор»)?

— Да. Но с Набоковым, кстати, меньше игр было в отличие от того же «Локомотива».

— В регулярном чемпионате счет в противостоянии СКА с «Локомотивом» был 3-3. Все говорят, что если бы вы попали в плей-офф на ярославцев, то смогли бы пройти дальше, несмотря на их тактику.

— Я и предполагал, что в финале будем играть либо с «Авангардом», либо с «Локомотивом».

— Вы поедете в отпуск после сборной, а когда начнете тренироваться? Подготовили уже график?

— Три недели я отдохнул, сейчас две недели тренировки и игры. Думаю, в таком же графике и буду работать: три недели отдыха, а дальше за работу.

— Слышал, что начнете командные тренировки в августе с теста Купера (общее название ряда тестов на физическую подготовку человека, созданных американским доктором Кеннетом Купером в 1968 году для армии США. — «Известия»). Зачем он вам?

— Ну как зачем? Просто кому-то тяжело делать беговую часть, мне вот легко.

«Набоков — просто зверь!»
Хоккеист «Металлурга» Никита Михайлис — о вратаре своей команды, победе в Кубке Гагарина и первом сезоне за пределами Казахстана

— Пробегаете всегда?

— Первый раз в жизни бежал, но он мне не показался тяжелым. У меня летом теннис, футбол, я много бегаю, ну и я легкий. Понятно, что тем, кто весит под 110 кг, будет трудно. Быть может, им нужны какие-то другие тесты.

— Как успехи в теннисе?

— Поднимаюсь в рейтинге, скажем так.

— Поедете на «Ролан Гаррос»?

— У меня планы в Рим поехать сначала, потом, думаю, на «Ролан Гаррос».

— Сложно смотреть вживую теннис?

— Наоборот, намного интереснее, чем смотреть по телевизору. Мне интересно наблюдать за техникой спортсмена во время игры.

— Вы кричите с трибун?

— Да, был один момент, когда я одно очко запорол российскому теннисисту, потому что раньше времени закричал.

— Вы всегда даете в микст-зонах хорошие интервью. Пересматриваете потом свои шутки?

— Ну иногда бывает, если шутка зайдет. Шаблонно не всегда интересно отвечать, в чем смысл тогда идти на интервью?

— Но иногда журналисты вас ставят в тупик.

— Просто складывается впечатление, что некоторые журналисты ради галочки что-то спрашивают. На такие вопросы ничего интересного не ответишь, да и зритель никакой информации не получит толком. От нас хотят каких-то ответов, а сами задают вопросы, на которые кроме «да» или «нет» больше ничего не придумаешь.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024