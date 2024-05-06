Фестиваль «Московская весна» пройдет в столице с 6 по 12 мая на 27 площадках, сообщили организаторы.

Фестиваль включает в себя масштабные благотворительные программы. 25 пунктов по сбору подарков для участников СВО работает на фестивале в рамках акции «Москва помогает». Подарки рассортируют, красиво упакуют и передадут адресатам. Акция «Москва помогает» занимается сбором гуманитарной помощи для жителей новых регионов России и приграничных территорий с февраля 2022 года, и уже объединила около 60 тысяч человек и более 500 организаций. К проекту присоединились более 14,5 тысяч волонтеров.

Специальный проект фестиваля «Дари и получай» реализуется на 24 фестивальных площадках. С 6 по 12 мая любой желающий может поделиться тем, что есть, и получить то, что нужно, будь то книги, одежда, полезные и приятные вещи для жизни и души. Участники приносят хорошие, но ставшие ненужными вещи, а взамен забирают себе, что им понравится. В прошлом году на фестивальных площадках было собрано более 6 500 вещей для обмена.



На фестивальных площадках во время «Московской весны» выступят известные артисты и их юные коллеги. Посетителей ждут джазовые композиции, оперные арии, шоу барабанщиков, концерты, спектакли для взрослых гостей праздника и самых маленьких. Всего для зрителей в рамках фестиваля предусмотрено более 300 часов сценических программ.

Еще один спецпроект — «Миллион призов» — подготовил подарки для участников проектов «Активный гражданин», «Город заданий» и «Электронный дом». Необходимо быть пользователем мобильных приложений. На 25 площадках фестиваля можно получить по одному подарку, а также до 1500 городских баллов за выполнение всех заданий, связанных с фестивалем. Без подарков не останутся и те, у кого накоплены городские «зеленые» баллы.

На площадке, расположенной на рыбном рынке «Москва — на волне», уже по традиции пройдут битвы поваров и команд студентов из 8 московских вузов. Жюри из зрителей решит, какое блюдо получилось лучше. А участников кулинарных мастер-классов почти во всех округах столицы научат варить кашу из полбы — это предшественница пшеницы, которую раньше любили на Руси, а также перловку по-бородински — с тушенкой и грибами.