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Жителя Тамбова задержали за подготовку теракта у зданий судов

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Фото: ЦОС ФСБ РФ
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В Тамбове задержали местного жителя, который готовил теракт у зданий судов по заданию спецслужб Украины. Об этом 6 мая сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с сотрудниками РЖД в г. Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1980 г.р., осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что сотрудники компании РЖД делали обход территорий, примыкающих к вокзалу Тамбова, и увидели подозрительного человека, который укладывал какие-то предметы в строительный мусор. Сотрудники вызвали охрану, та задержала мужчину и сообщила о нем в ФСБ, которая прислала оперативно-следственную группу.

Специалисты ведомства осмотрели мусор у одной из заброшенных построек и нашли в нем два самодельных взрывных устройства (СВУ), взрывотехники обезвредили их.

По словам подозреваемого, после начала специальной военной операции по защите Донбасса он постоянно заходил на тематические сайты в Сети, среди которых были ресурсы проукраинских террористических организаций. На одном из них в июле 2023 года мужчину завербовали спецслужбы Киева, и в начале марта задержанному велели совершить диверсию у Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов.

Следственное подразделения управления ФСБ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Подозреваемого заключили под стражу. Продолжаются расследование и оперативные мероприятия.

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Ранее, 26 апреля, Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков из города Волжского Волгоградской области, которые готовили теракты на территории региона по заданию спецслужб Украины. Подростки задержаны, у них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, пиротехническую смесь и СВУ с поражающими элементами. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

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