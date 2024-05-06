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Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях

Финэксперт рассказал о вредных советах по финансовой грамотности в соцсетях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Чтобы не потерять деньги, не стоит прислушиваться к советам псевдоэкспертов в соцсетях. Об этом в понедельник, 6 мая, рассказал финансовый эксперт, основатель fintech-платформы EARNIE Никита Конев.

«Первый такой совет — тратьте много, и вам вернется еще больше. Такие убеждения приводят к тому, что человек начинает жить не по средствам и не может понять, почему у него не получается откладывать деньги. Вредных финансовых стереотипов у россиян пока много», — рассказал он в интервью «Газете.Ru».

Он уточнил, что в 2023 году количество нелегальных финансовых проектов в России побило исторический рекорд и достигло 2176. Их опасаться надо с такой же осторожностью, как и проектов, которые предлагают быстрые деньги.

Также Конев предупредил, что не стоит верить словам гадалок, а потом проверять предсказания у экстрасенсов. Неверно представление и о том, что главное — создать благоприятную обстановку, и финансовые потоки не заставят себя ждать.

«Некоторые люди, увлеченные эзотерическими практиками, становятся суеверными. Они не просто выращивают денежное дерево, а выстраивают весь быт по финансовому фэн-шую. Следование приметам может давать положительный психологический настрой. Но рассчитывать получить реальный эффект от этого точно не стоит», — сказал эксперт.

Дал Конев и совет по инвестированию. По его словам, пытаться заработать на инвестициях, если ничего в этом не понимаешь, — не лучшее решение.

«Сегодня тему пассивного дохода активно продвигают банки и другие участники финансового рынка. Но покупать высокорисковые, волатильные активы — почти гарантированный способ потерять деньги», — считает он.

Не стоит и злоупотреблять кредитной картой. Эксперт отмечает, что совет использовать кредитку для срочной покупки, ведь деньги, скорее всего, получится вернуться до окончания льготного срока, — прямая дорога в долговую яму.

«Так рассуждают многие перед тем, как попасть в долговую яму. Они слышат о 2–3% по кредитке и длинном льготном периоде. Но важно понимать, что 2–3% в месяц по кредитке — это 24–36% в год», — подчеркнул Конев.

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Ранее, 4 мая, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала о вариантах инвестирования 50 тыс. рублей. По ее словам, кроме депозитов можно приобрести традиционно консервативный инструмент — облигацию. В частности, имеет смысл рассмотреть облигации федерального займа (ОФЗ), доходность по которым, как правило, чуть выше, чем по вкладу, добавила аналитик.

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