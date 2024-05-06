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Джоан Роулинг захотела написать еще шесть книг

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Фото: Global Look Press/Gary Mitchell
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Британская писательница Джоан Роулинг, известная по серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере, объявила о намерении написать еще шесть книг. Об этом она рассказала в интервью газете The Times.

«У меня в голове есть шесть книг. Та, которую я сейчас пишу. Будут еще две книги о (детективе Корморане. — Ред.) Страйке, а потом еще три книги, которые мне очень хочется начать», — цитирует писательницу «Москва 24».

По словам Роулинг, у нее имеется несколько идей для других историй. Роулинг призналась, что ей намного сложнее написать начало книги, чем ее завершение. Несколько раз получалось так, что она написала последнюю главу ещё до завершения первой, сообщает ИА «Регнум».

Она также рассказала, с какими сложностями ей приходилось сталкиваться во время работы над книгой. Например, когда писательница работала над книгой «Гарри Поттер и Тайная комната», она столкнулась с творческим кризисом. Первая же книга о юном волшебнике превзошла все ее ожидания, и она «совершенно застыла в состоянии паники», не понимая, куда двигаться дальше. Роулинг отметила, что с годами стала более уверенной в том, что сможет найти выход из любой ситуации. Также она рассказала, что ей нравится писать свои произведения от руки, особенно ночью, отмечает 360.ru.

Писательница также призналась, что идеи новых произведений возникают у нее совершенно неожиданно во время приготовления еды или других домашних забот, пишет НСН. Свои новые творческие замыслы она записывает в блокноте, отмечает РИАМО.

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В феврале руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что сериал «Гарри Поттер» выйдет в 2026 году. По его словам, релиз состоится в указанные сроки, если не возникнет никаких неожиданных трудностей в производстве, сообщает Life.ru. Представители онлайн-кинотеатра и студии Warner Bros. Television отказались прокомментировать информацию.

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