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Объем фишинговых ресурсов в Telegram вырос в 1,5 раза

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Фото: Global Look Press/Rafael Henrique
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Число попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, выросло в 1,5 раза в I квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

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​​​​​​​Новый способ обмана позволяет выманить деньги у доверчивых пользователей

Фишеры часто меняют свои легенды, однако их цель остается неизменной — заманить потенциальных жертв на поддельную страницу авторизации Telegram.

«Среди легенд злоумышленников в разное время встречались: предложение принять участие в опросе, получить доступ к каналу для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, получить доступ к перепискам других пользователей», — рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина сообщила «Известиям» и про новые способы кражи аккаунтов. Среди них — подделка голосовых сообщений при помощи нейросети и ложные аккаунты.

Telegram стал популярен не только для личного общения, но и имеет функции социальных сетей, что повышает количество атак на его пользователей, пояснила эксперт. Она отметила, что увеличение числа мошенничеств соотносится с ростом количества пользователей.

Ранее в Минцифры оценили долю Telegram в 10% российского мобильного трафика. С февраля 2022 года он вырос в четыре раза, сообщал в конце апреля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фишлист: число мошеннических ресурсов в Telegram выросло в 1,5 раза

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