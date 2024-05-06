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Панда Катюша из Московского зоопарка прогулялась по уличному вольеру

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Фото: t.me/svetlanaakulova1
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В Московском зоопарке панда Катюша прогулялась по уличному вольеру. Медвежонок исследовал новое пространство в течение 20 минут. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

По ее словам, мать Катюши Диндин во время прогулки малышки оставалась во внутренних помещениях и лакомилась бамбуком, пишет сайт kp.ru.

Уличный вольер для панд в зоопарке Москвы открыли 29 апреля. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что специалисты заранее модернизировали и адаптировали вольер под нужды маленькой панды. Также к лету там подготовили современную систему орошения, поддерживающую подходящий для панд уровень температуры и влажности, отмечает РИАМО. Для Катюши оборудовали деревянную конструкцию, с которой она может скатываться, как с горки.

Катюша долго присматривалась к новой территории, не осмеливаясь туда выйти, только высовывала свой нос, далеко не отходя от прохода. Малышка предприняла новую попытку 1 мая, пишет Life.ru. Директор зоосада назвала панду смелой девочкой. С начала марта панду Катюшу в вольере павильона «Фауна Китая» увидело уже свыше 400 тыс. человек.

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Как отметила Светлана Акулова, в уличные вольеры также вышли жираф Самсон и тапир Сью, сообщает агентство городских новостей «Москва».

21 апреля Светлана Акулова рассказала, что вес панды Катюши составляет уже 22 кг. Длина туловища детеныша вместе с хвостом — 83 см, отмечает НСН.

Также в апреле гендиректор Московского зоопарка рассказала, что специалисты могут еще раз свести панд Жуи и Диндин для продолжения рода. Произойти это может уже в 2026 году, сообщает 360.ru.

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