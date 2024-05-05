На бесплатный концерт Мадонны на пляже в Бразилии пришли 1,6 млн человек
Американская певица Мадонна провела на пляже Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро бесплатный концерт, который посетили 1,6 млн человек. Об этом 5 мая сообщает The Guardian.
«По оценкам городских властей, на концерт пришли 1,6 млн человек: некоторые смотрели из ярко освещенных квартир или отелей с видом на пляж, а другие смотрели с моторных лодок и парусников, стоящих на якоре поблизости», — уточнила газета.
Концерт стал завершающим мирового тура Celebration. Издание отметило, что посетители заполнили не только пляж, но и прилегающие к нему улицы города.
По данным местных властей, на организацию концерта было потрачено около 20 млн реалов (около 361 млн рублей). Согласно предварительным оценкам, мероприятие привлекло в экономику Рио-де-Жанейро около 300 млн реалов (около 5,4 млрд рублей).
В феврале на концерте в Сиэтле Мадонна упала со стула на сцене во время выступления. Во время номера к ней подошел танцор на тонких шпильках и начал тащить певицу вместе со стулом. Сделав несколько быстрых шагов, мужчина споткнулся и уронил сидевшую артистку.