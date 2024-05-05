Патриарх Кирилл по видеосвязи поздравил с Пасхой космонавтов на МКС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по видеосвязи поздравил 5 мая с Пасхой российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС).

«Я очень рад этой возможности — в светлый день Пасхи Христовой сердечно вас поздравить, пожелать вам помощи Божией, крепости сил — душевных и телесных, а самое главное — здоровья», — сказал он.

Патриарх назвал работу космонавтов подвигом и восхитился их трудами. Он пожелал им успехов на пути космического служения Отечеству и благословил.

Космонавты, в свою очередь, поблагодарили патриарха за теплые слова. Они также поздравили его с Пасхой.

«Нам, конечно, выпала такая судьба, что в этот день мы, к сожалению, далеко от наших семей и не можем попробовать кулич, но мы всей душой, конечно же, на Земле. Спасибо вам за добрые слова!» — отметил космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко.

В ночь на 5 мая святейший патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой. Он отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом.

По словам патриарха, Русская православная церковь (РПЦ) сегодня продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты Отечества, кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранения. Он поблагодарил епархии, монастыри, приходы, а также православных волонтеров, которые продолжают вносить свой вклад в общенародное дело.