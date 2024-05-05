Уголовное дело возбуждено по факту травмирования детей на аттракционе на Кубани

Уголовное дело возбудили на Кубани по факту травмирования троих детей во время катания на аттракционе в Ейске. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В СК сообщили, что травмы получили трое детей 2011 и 2012 годов рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«По поручению руководителя краевого следственного управления А.К. Маслова Ейским межрайонным следственным отделом по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении следственного управления СК по Краснодарскому краю.

В данный момент на месте продолжают работать следователь территориального следственного отдела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В местной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство также проводит проверки в связи с произошедшим.

«Известия» взяли комментарий у очевидицы событий, которая приехала к подруге, работавшей в парке развлечений на аттракционе, на котором получили травмы трое детей. По ее словам, в какой-то момент они услышали какой-то стук. Девушка вышла посмотреть, откуда исходил звук, и увидела, что крепление на аттракционе оторвалось, дети стали подлетать.

«Конечно, это страшно. Боялись за детей — что с ними что-то произойдет», — рассказала очевидица событий журналистам «Известий».

Ранее в этот день в парке аттракционов в Ейске пострадали трое детей. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. На них видно, что в парк приехала скорая помощь, пострадавших детей кладут на носилки. Источник издания сообщил, что дети получили легкие травмы, никто из них серьезно не пострадал.