Россиянам хотят предоставить право выбирать место уплаты НДФЛ — по адресу регистрации работодателя или по месту фактического проживания работника. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«По действующему законодательству НДФЛ (13% или 15% от заработной платы) в бюджет за работника оплачивает работодатель, в бюджет региона и в тот муниципалитет, в котором зарегистрирован работодатель. Если гражданин живет в одном регионе (муниципалитете), а работает в другом, то уплаченные в бюджет налоговые взносы уходят не по месту жительства, а по месту регистрации работодателя», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

В нем отмечается, что с учетом того, что многие работают вахтовым методом, а также всё больше и больше появляется возможность удаленной работы, когда нет никакой необходимости бывать по месту работодателя, целесообразно дать право гражданам самим определять, куда оплачивать НДФЛ: по месту работы или по месту своего фактического места жительства.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 226 части второй Налогового кодекса РФ, которые будут устанавливать заявительный характер налогоплательщика по выбору места уплаты НДФЛ.

«Для людей важно качество жизни в их городе или поселке. Именно поэтому столько внимания вызывают голосования по благоустройству, общественные слушания. Люди хотят быть вовлеченными в процесс принятия решений. И понимать, на что идут их налоги. Поэтому мы считаем справедливым дать возможность платить налоги в том регионе, где человек проживает», — пояснил «Известиям» смысл законодательной инициативы Слуцкий.