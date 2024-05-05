Полиция начала проверку по факту провоза в авто квадрокоптеров и БПЛА в Москве
Сотрудники ДПС в Москве остановили автомобиль Changan, в багажнике которого обнаружили четыре самодельных квадрокоптера и один беспилотник самолетного типа. Об этом 5 мая сообщил источник «Известий».
В машине находились четыре человека. В результате на место были направлены следственно-оперативные группы, кинологическая служба и сотрудники главного управления МВД России по столице.
Владелец автомобиля заявил, что он и пассажиры осуществляли перевозку оборудования с целью его дальнейшего изучения. По факту произошедшего проводится проверка.