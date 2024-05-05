Умер сыгравший в «Титанике» и «Властелине колец» актер Бернард Хилл

Британский актер Бернард Хилл, известный по ролям капитана в фильме «Титаник» и короля Теодена в трилогии «Властелин колец», умер в возрасте 79 лет. Об этом 5 мая сообщает The Daily Mail.

«Актер, сыгравший капитана Эдварда Смита в оскароносном фильме 1997 года, скончался сегодня рано утром, сообщил его агент. Отец одного ребенка, он стал известен поколению благодаря роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец», — пишет газета.

О причинах смерти Хилла не сообщается. Актер жил в британском графстве Саффолк, у него остались жена Марианна Хилл и сын Габриэль.

Бернард Хилл родился в 1944 году в городе Манчестере, Великобритания. Свою карьеру актер начал в 1970-х. Помимо ролей в «Титанике» и «Властелине колец» Хилл известен благодаря сыгранному им персонажу ректора тюрьмы Сан-Квентин в драме «Настоящее преступление».