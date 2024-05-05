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На матче «Динамо» в Берлине пострадали 155 полицейских

Bild: в Берлине 155 полицейских пострадали при нападении футбольных фанатов
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Фото: TASS/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima
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В Берлине 155 полицейских пострадали при беспорядках на матче четвертого дивизиона между берлинским «Динамо» и «Энерги Котбус». Об этом 5 мая пишет немецкое издание Bild со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Большинство стражей порядка — 116 человек — пострадали от слезоточивого газа, 11 из них — от пиротехники. От нападения футбольных фанатов пострадали еще 28 полицейских.

Футбольный матч прошел в столице Германии в субботу, 4 мая. Через 20 минут после начала игру пришлось остановить из-за начавшихся потасовок на трибунах. Фанаты «Динамо» подожгли шарфы и флаги клуба-соперника.

Также сообщалось, что разъяренные футбольные фанаты угрожали тренеру «Энерги Котбус» Клаусу-Дитеру Воллицу, забрасывали его камнями.

«Я привык к толпе, особенно здесь. Но то, что тебе придется бояться, что во время игры тебя будут забрасывать камнями, что тебе будут угрожать, в моей системе в 2024 году невообразимо. Это больше не агрессия, это нечто большее», — сказал Воллиц.

Берлинский футбольный клуб «Динамо» опроверг информацию о том, что в тренера «Энерги Котбус» летели камни.

«Если бы эти камни действительно были брошены, рефери пришлось бы немедленно остановить игру, а четвертый судья должен был бы сделать соответствующие объявления диктора на стадионе. Ни того, ни другого по этому поводу не произошло, и в протоколе матча соответствующей записи тоже нет», — заявили в «Динамо».

«Энерги Котбус» выиграл матч со счетом 2:0. Стычки между фанатами продолжились и после игры.

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Ранее, 2 мая, немецкий «Байер» обыграл итальянскую «Рому» в полуфинале Лиги Европы. Встреча прошла в Риме и закончилась со счетом 2:0. Для «Байера» этот матч стал продолжением самой долгой в XXI веке серии без поражений. Команда победила или сыграла вничью уже в 47 матчах. Ответная встреча пройдет в Германии 9 мая. Финал Лиги Европы пройдет 22 мая.

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