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Балтийская сельдь оказалась на грани исчезновения

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Сельдь в Балтике оказалась на грани исчезновения, пишет Bloomberg. Рыба вылавливается траулерами в прибрежных водах, передает телеканал «Известия». Сельдь измельчают и отправляют как корм на лососевые фермы в Норвегии. В прошлом году фермы экспортировали рыбы на $17 млрд. На Норвегию приходится более половины выращиваемого лосося в мире. Ученые предупреждают, что популяция может исчезнуть, это представляет угрозу для экосистемы Балтики. Сельдь и килька — основные источники пищи для птиц, млекопитающих и других рыб. С 1960-х запасы сельди в Балтийском море истощились на 90%. ЕК предлагала запретить вылов, но страны Балтии наложили вето. Сейчас для каждой из стран установлена квота. Однако на суда не наложены никакие ограничения. Поэтому в Балтике вылавливается большое количество рыбы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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