Карта спецоперации на Украине 5 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 мая можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино ДНР, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 135 военнослужащих, три пикапа, 155-миллиметровая гаубица FН-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» и 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Работино. Противник потерял до 45 военнослужащих, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки уничтожены склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одессы, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в районе населенного пункта Козютовка Харьковской области.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 593 самолета, 270 вертолетов, 23 762 беспилотных летательных аппарата, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 917 танков и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9314 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 479 единиц специальной военной автомобильной техники.