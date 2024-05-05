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СМИ заявили о потере французами веры в Макрона

FT: Франция стремительно теряет веру в Макрона
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Фото: Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS
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Центристский альянс президента Франции Эммануэля Макрона на грядущих выборах в Европарламент, которые будут проходить в июне, ожидает неминуемый проигрыш, так как Франция стремительно теряет веру в своего лидера. Как пишет 4 мая газета Financial Times, это будет самое разрушительное поражение в карьере Макрона.

Автор статьи Тони Барбер отмечает, что когда в 2017 году Макрон был избран самым молодым главой французского государства со времен Наполеона Бонапарта, он «казался бодрящим порывом ветра, проносящимся через устаревшую политическую систему».

«Теперь, за три года до того, как он должен завершить свой второй и последний срок полномочий, центристский альянс Макрона ожидает тяжелое поражение на выборах в Европейский парламент — потенциально самое разрушительное поражение в его карьере», — добавляет он.

Потеря Макроном поддержки большинства «отражает глубокие социальные, политические и региональные расколы во Франции». Главной проблемой населения является рост стоимость жизни во Франции, а также намечающееся сокращение государственных расходов, вызванное крупным дефицитом бюджета в 5,5%. К тому же власти готовятся урезать социальные пособия и бюджеты местных властей.

«Такое низкое доверие потенциально является благодатной почвой для крайне правых и других противников Макрона и его центристского лагеря», — указывает автор.

Журналист напомнил, что, согласно последним опросам, два крайне правых французских политика — Марин ле Пен и ее соратник Жордан Барделла — сейчас являются самыми популярными претендентами на пост президента Франции. Следующие выборы лидера в стране состоятся в 2027 году.

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Ранее, 18 марта, французский политолог, философ Эммануэль Леруа заявил «Известиям», что президент Франции Макрон активно проявляет себя в международных переговорах, в частности по Украине, так как ему нужно «зарабатывать очки» из-за крайне плохих рейтингов. Политолог также указал, что во Франции в июне пройдут выборы в европейский парламент, и партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен заметно опережает партию Макрона «Возрождение».

В феврале газета Le Figaro сообщила, что почти 70% жителей Франции не одобряют позицию своего президента по поводу возможности отправки войск стран НАТО на Украину. Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским институтом Odoxa-Backbone Consulting, 68% французов считают, что глава государства не прав, демонстрируя такую ​​позицию.

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