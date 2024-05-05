Украину грабили все ее президенты начиная с момента обретения страной независимости в 1991 году, заявил 5 мая заместитель главы Тернопольского областного совета Василий Деревляный.

«Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько резал, продавал, разграбил», — сказал он в эфире телеканала «Тернополь 1».

По словам Деревляного, так были разграблены и объекты на территории Тернопольской области, в том числе аэродромы.

«Всё разворовали, и я принимал в этом участие», — добавил чиновник.

Ранее, 26 апреля, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в присвоении помощи Киеву со стороны США и других союзников и использовании ее в коррупционных схемах. Более €16 млрд из предоставленной Украине помощи от Евросоюза было утеряно, указал Филиппо.

До этого, 24 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что все президенты Украины грабили свой народ и страну. По его словам, в результате богатство нажили лишь олигархи.